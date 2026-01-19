В частности, говорится о письме с угрозами по Гренландии и пошлины 10% для восьми государств которые перерастут летом до 25%. Политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заметил 24 Каналу, что аргументы Трампа – абсурдны.
Читайте также США могут захватить Гренландию: в The Economist объяснили, какие критические последствия это будет иметь
Какая риторика Трампа?
Игорь Чаленко подчеркнул, что есть определенные договорные отношения с Данией. Они с США находятся в НАТО. Поэтому то, что озвучивает Трамп, очень странно звучит. В частности, об опасности. Ведь солдаты разных государств-союзников НАТО отправились в Гренландию.
Та цель, которая звучит – это полный абсурд. Я не слышал подобной риторики ни относительно России, ни относительно Китая. Я понимаю, что это подготовка для визита Трампа в Давос. Именно поэтому был привлечен экономический аспект, как пошлины, чтобы в Давосе непосредственно выходить из сильной позиции,
– сказал он.
Продолжается давление на Данию прежде всего о предоставлении контрольного пакета на принятие решения о запрете любых иностранных компаний в Гренландии. В основном говорится о Китае и России.
Также поднимается тема войска. Кроме нынешней базы раннего оповещения, которая функционирует, ранее были другие военные инициативы. В частности, по запуску ядерного оружия. Хотя именно ядерку в Гренландию не доставляли.
Определенные вещи сейчас переходят все возможные цивилизованные границы. Если смогут выдержать его натиск, то Трамп отступит до новой волны. Потому что тема Гренландии в прошлом году тоже была активна, но США пришлось отступить,
– подчеркнул политолог.
Трамп и Гренландия: главное
18 января Дональд Трамп заявил, что США готовы устранить российскую угрозу в Гренландии. Также он обвинил Данию в бездействии, поскольку она не смогла сделать этого в течение 20 лет.
Также Дональд Трамп ввел пошлины против стран, которые не согласятся с аннексией Гренландии. Речь идет о продуктах и товарах из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Однако в то же время он пообещал отменить пошлины против ряда европейских стран, когда ему удастся договориться о покупке Гренландии.
Кроме того, Трамп направил письмо с угрозами по Гренландии. Письмо было адресовано премьер-министру Норвегии Йонасу Стере. Там он аргументировал необходимость полного контроля над островом.
По его словам, Дания не сможет защитить Гренландию от России или Китая, а он якобы сделал для НАТО больше, чем кто-либо. Также лидер Штатов поставил под сомнение "право собственности" Дании на остров. Американский президент убежден, что мир не будет безопасным, если США не будут иметь полного и тотального контроля над Гренландией.