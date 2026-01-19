Зокрема, мовиться про лист з погрозами щодо Гренландії та мита 10% для восьми держав які переростуть влітку до 25%. Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зауважив 24 Каналу, що аргументи Трампа – абсурдні.

Яка риторика Трампа?

Ігор Чаленко підкреслив, що є певні договірні відносини з Данією. Вони зі США перебувають в НАТО. Тому те, що озвучує Трамп, дуже дивно звучить. Зокрема, про небезпеку. Адже солдати різних держав-союзників НАТО відправилися у Гренландію.

Та мета, яка звучить – це повний абсурд. Я не чув подібної риторики ні щодо Росії, ні до Китаю. Я розумію, що це підготовка для візиту Трампа у Давос. Саме тому було залучено економічний аспект, як мита, щоб у Давосі безпосередньо виходити з сильної позиції,

– сказав він.

Триває тиск на Данію насамперед щодо надання контрольного пакета на прийняття рішення про заборону будь-яких іноземних компаній у Гренландії. Здебільшого мовиться про Китай і Росію.

Також підіймається тема війська. Окрім нинішньої бази раннього оповіщення, яка функціонує, раніше були інші військові ініціативи. Зокрема, щодо запуску ядерної зброї. Хоча саме ядерку у Гренландію не доставляли.

Певні речі зараз переходять усі можливі цивілізовані межі. Якщо зможуть витримати його натиск, то Трамп відступить до нової хвилі. Бо тема Гренландії минулого року теж була активна, але США довелося відступити,

– підкреслив політолог.

