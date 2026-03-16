Трамп пригрозил НАТО "очень плохим будущим", если союзники не помогут в Иране

Дональд Трамп предупредил, что НАТО может ждать "очень плохое" будущее, если союзники США не помогут открыть Ормузский пролив. Этим заявлением президент США фактически призвал европейские страны присоединиться к его военным усилиям против Ирана.

Об этом Трамп сказал в интервью Financial Times.

Чем на этот раз угрожает Трамп?

Президент США заявил, что он может отложить запланированный на конец месяца саммит с председателем Китая Си Цзиньпином, если Пекин не поможет разблокировать стратегически важный Ормузский пролив.

Вполне логично, что те, кто получает выгоду от этого пролива, помогут обеспечить, чтобы там не произошло ничего плохого. Если не будет ответа или если ответ будет отрицательным, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО,

– сказал Трамп.

В интервью американский лидер также отметил, что Европа и Китай в значительной степени зависят от нефти из Персидского залива.

Заявления Трампа прозвучали на следующий день после того, как он призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию присоединиться к "совместным усилиям" для открытия пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Фактически Иран закрыл Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля: это вызвало опасения нового скачка цен на нефть. Попытки США возобновить судоходство пока не дали результата.

У нас есть такая вещь, как НАТО. Мы были очень добрыми. Мы не должны были помогать им с Украиной. Украина находится за тысячи миль от нас... Но мы помогли им. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом,

– добавил Дональд Трамп.

На вопрос, какую именно помощь он ожидает, Трамп ответил: "любую". В частности, союзники могли бы направить корабли-тральщики для разминирования, которых у Европы, по его словам, значительно больше, чем в США.

Он также заявил, что нужны военные, которые смогут ликвидировать "проблемные элементы" вдоль иранского побережья. Трамп дал понять, что речь идет о европейских спецподразделениях или другой военной помощи, чтобы уничтожать иранские беспилотники и морские мины.

