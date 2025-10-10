Трамп назвал страну, которую, по его мнению, стоит исключить из НАТО
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Испанию стоит исключить из НАТО из-за ее отставания от других членов альянса.
- Трамп подчеркнул, что Испания "чувствует себя хорошо" благодаря поддержке других стран в НАТО.
Президент США считает, что Испанию стоит "выбросить" из НАТО. По его словам, эта страна отстает от других членов альянса.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с финским лидером в Белом доме 9 октября, пишет 24 Канал.
Что американский лидер сказал об Испании?
Президент США отметил, что в НАТО есть страна, которая постоянно отстает от других. По его словам, это Испания.
Возможно вам стоит выбросить их (Испанию – 24 Канал) из НАТО,
– сказал Трамп.
Он подчеркнул, что Испания "чувствует себя хорошо" благодаря другим странам в альянсе.
Кого Трамп предлагал исключить ранее?
Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей книге рассказал, что во время предыдущей каденции Трамп рассматривал возможность исключения Дании, Нидерландов, Германии и Норвегии из состава НАТО.
По словам Столтенберга, который сейчас является министром финансов Норвегии, президент США неоднократно угрожал союзникам тем, что Америка от них откажется.
Тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис неоднократно извинялся за слова и поведение президента и даже советовал, как избегать его раздражения.