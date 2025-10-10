Укр Рус
Геополитика Америка Трамп назвал страну, которую, по его мнению, стоит исключить из НАТО
10 октября, 01:36
Трамп назвал страну, которую, по его мнению, стоит исключить из НАТО

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Испанию стоит исключить из НАТО из-за ее отставания от других членов альянса.
  • Трамп подчеркнул, что Испания "чувствует себя хорошо" благодаря поддержке других стран в НАТО.

Президент США считает, что Испанию стоит "выбросить" из НАТО. По его словам, эта страна отстает от других членов альянса.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с финским лидером в Белом доме 9 октября, пишет 24 Канал.

Что американский лидер сказал об Испании?

Президент США отметил, что в НАТО есть страна, которая постоянно отстает от других. По его словам, это Испания.

Возможно вам стоит выбросить их (Испанию – 24 Канал) из НАТО,
– сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Испания "чувствует себя хорошо" благодаря другим странам в альянсе.

Кого Трамп предлагал исключить ранее?

  • Напомним, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей книге рассказал, что во время предыдущей каденции Трамп рассматривал возможность исключения Дании, Нидерландов, Германии и Норвегии из состава НАТО.

  • По словам Столтенберга, который сейчас является министром финансов Норвегии, президент США неоднократно угрожал союзникам тем, что Америка от них откажется.

  • Тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис неоднократно извинялся за слова и поведение президента и даже советовал, как избегать его раздражения.