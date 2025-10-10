Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с финским лидером в Белом доме 9 октября, пишет 24 Канал.

Что американский лидер сказал об Испании?

Президент США отметил, что в НАТО есть страна, которая постоянно отстает от других. По его словам, это Испания.

Возможно вам стоит выбросить их (Испанию – 24 Канал) из НАТО,

– сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Испания "чувствует себя хорошо" благодаря другим странам в альянсе.

Кого Трамп предлагал исключить ранее?