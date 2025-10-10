Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з фінським лідером у Білому домі 9 жовтня, пише 24 Канал.

Що американський лідер сказав про Іспанію?

Президент США наголосив, що в НАТО є країна, яка постійно відстає від інших. За його словами, це Іспанія.

Можливо вам варто викинути їх (Іспанію – 24 Канал) з НАТО,

– сказав Трамп.

Він підкреслив, що Іспанія "почувається добре" завдяки іншим країнам в альянсі.

Кого Трамп пропонував виключити раніше?