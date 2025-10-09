Президент США Дональд Трамп відомий своїм дружнім ставленням до російського диктатора Володимира Путіна. Проте імовірно, що за цим криється не лише особиста приязнь.

Генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат п'яти скликань Григорій Омельченко в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Путін має компромат на Трампа, завдяки якому він тримає під контролем президента США. Більше про це, як Трамп ще раніше врятував Путіна і його оточення від санкцій та що російський диктатор пошепки сказав президенту США на Алясці – читайте далі у матеріалі.

Як Трамп врятував найближче оточення Путіна

Дональд Трамп може передати Україні ракети Tomahawk. Очевидно, що Володимир Путін боїться цих ракет. Що ви думаєте стосовно цього? У контексті етапу війни, де ми нині перебуваємо, як такі ракети можуть вплинути на події?

Проаналізуймо, хто такий Трамп. Я глибоко почав його вивчати з січня 2018 року, коли тривав його перший термін президентства у США. Він відмовився виконувати закон, прийнятий Сенатом і Конгресом, двома партіями абсолютною більшістю голосів, про накладення жорстких санкцій проти Росії та її вищого військово-політичного керівництва, олігархату і найближчого оточення Путіна.

Він почав затягувати виконання закону, який був зобовʼязаний ухвалити. Коротко вам нагадаю, що відбувалося, коли наступив дедлайн, щоб ви розуміли й оцінювали самостійно заяви Трампа про "Томагавки" і накладання пекельних санкцій проти Росії й Путіна.

У січні 2018 року міжнародна комісія під керівництвом Міністерства фінансів США десь пів року працювала, обираючи проти кого запроваджувати санкції в Росії. Під санкції попадав сам Путін, Дмитро Медведєв і десь пів сотні осіб найближчого оточення Путіна, зокрема олігархи й особи, які були фінансово-кримінальною мафією навколо Путіна.

Підготували цей список, його ще інколи називали у США кремлівським або московським списком. І за два дні, коли Трамп повинен був запустити ці санкції проти Росії, Путіна та його оточення, з Москви до Вашингтона, прилітають три керівники спецслужб Росії: ФСБ, Служба зовнішньої розвідки й військова розвідка.

Що цікаво, на всіх трьох у Європі та США були накладені санкції, а найголовніше – цим особам був заборонений в'їзд у США, й вони таємно прилітають. Перше запитання: з чийого дозволу вони могли прилетіти в США, коли щодо них були накладені санкції і їм заборонений в'їзд в США?

Відповідь лежить на поверхні – дозвіл надав Трамп. А хто звернувся до Трампа, щоб вони приїхали у зв'язку з введенням санкцій проти Росії? Звичайно, Путін. Усе тому, що Трамп був повністю підконтрольним Володимиру Путіну.

Вони прилітають у США, зустрічаються з керівниками ЦРУ, ФБР, національною розвідкою США, з помічниками, радниками президента Дональда Трампа. Я довгий час не мав інформації, чи зустрічався директор ФСБ з Трампом. Ну не могло бути, щоб не зустрічався. І 7 лютого 2018 року я опублікував статтю в газеті "Україна молода" – "Ігрища на крові: "Фіговий листок" американських санкцій проти Росії", де все це розписав: як вони таємно приїхали, з ким зустрічалися.

Через два-три місяці після цієї публікації мені стало відомо, що директор ФСБ особисто зустрічався з Дональдом Трампом. І що ж відбулося після цих зустрічей керівників російських спецслужб з Трампом, його помічниками, керівниками розвідок США і ФБР?

Буквально за пів доби до запровадження тих санкцій від Трампа з'являється гонець – чиновник із Білого дому, бере ці санкції, де було встановлено близько 50 найвищих посадових осіб з оточення Путіна, які підлягали санкціям, і через пів години повертає, і цей список "вихолостив".

Коли члени міжнародної комісії, які працювали під егідою Міністерства фінансів США, все це побачили, вони були шоковані. Знаєте, що туди записано? В адміністрації Трампа взяли просто телефонну книгу Кремля і втулили туди понад пів сотні різноманітних прізвищ.

У списку не було жодної найвищої посадової особи, олігархів Путіна, його "гаманців" і великих промислових підприємств, які були приватизовані олігархами. Санкції наклали на 5 – 7 компаній так званих "лнр" і днр". Це був просто сміх. Виник скандал, але пошуміли-погомоніли й так закінчилось.

Для чого я це розповів? Ці заяви Трампа про надання Tomahawk і так далі, а він ще поспілкується з Володимиром Зеленським, чи бити в глибину, і на яку глибину. З його слів незрозуміло – який же результат, надасть чи не надасть.

Якби Трамп сказав у своїй заяві, що завтра він відправляє Tomahawk в Україну, то я б все одно не повірив. Я повірив би лише тоді, якби вони з'явилися на фронті, коли вони будуть у ЗСУ, які зможуть розпоряджатися ними як захочуть для виконання своїх бойових завдань.

Розшифрували, що Путін пошепки сказав Трампу на Алясці

Згадайте, як Трамп говорив, що закінчить російсько-українську війну через 24 години. Потім сказав, що через 100 днів. Потім – ні, скоротив до 50 днів. Тоді сказав, що 10 – 12 днів. Ні. Встановив дедлайн 8 серпня і якщо Путін не припинить війну, пригрозив ввести пекельні санкції. І чим це закінчилося? Трамп і Путін провели зустріч на Алясці.

Я розглядав зустріч Путіна з Трампом на Алясці як колишній начальник відділу військової контррозвідки. Я людина, яка мала величезний досвід політичної й міжнародної діяльності, знаючи психологію Трампа та Путіна, знаючи психологію десятків політичних лідерів Європи, ЄС, НАТО. Я їх знаю, бачу наскрізь.

Те, що було заплановано на Алясці, майже 6 годин так званого саміту "три на три", по три людини з кожної сторони. Але саміт по суті почався і завершився в автомобілі Трампа, коли вони їхали вдвох сам на сам, що заборонено протоколами.

Я наведу один приклад. Ви бачили, як зустрічав Трамп Путіна. Мало не танцював, плескав у долоні, тиснув руки Путіну, плескав його по руках, обнімав за плечі, за талію. Я вже мовчу про те, як примусив морських піхотинців навколішках повзати перед Путіним і стелити червону доріжку. Це була ганьба. Путін примусив найсильнішу армію світу повзати перед всім світом на колінах. Він через Трампа поставив США на коліна. Він глузував і знущався.



Американські військові готують червону доріжку Путіну / Фото Getty Images

Є ще такий фрагмент. Коли вони (Трамп і Путін, – 24 Канал) пройшли по доріжці, задерши голови вгору і дивились на бомбардувальники, які пролітали, а потім стали на підвищення для фотографій. Журналісти кричали запитання. Путін і Трамп удавали, що не чують. А потім є 5 чи 7 секунд, дякую цьому оператору, який зняв це відео.

Трамп і Путін стоять обличчями до оператора. Путін говорить дуже коротку фразу, десь 5 чи 7 секунд. Трамп його так бере до себе і показує, щоб він сідав у його автомобіль. Є спеціалісти, які розшифрують, що говорить людина по губах. Вони розшифрували, що Путін чи то сказав, чи то запитав: "Я їду з тобою". Трамп показав, щоб вони сідали.

Охорона Трампа була шокована. Я вже не кажу, що представники, які відповідають за протокол, теж були здивовані. Це просто недопустимо. У машині вони сиділи вдвох. На передньому сидінні був один охоронець, але між водієм, охоронцем і двома президентами є звукопоглинальне скло. Те, про що вони розмовляли, ніхто не чув. Перекладача немає. Путін непогано розмовляє англійською мовою.

Що там було? Можна лише будувати версію на підставах того, що відбулося після того, як вони 10 хвилин проїхали в автомобілі, а потім зайшли в кімнату, де повинні були відбутись переговори 3 на 3, і перед журналістами знову з'явилися вдвох.

Зверніть увагу, як змінилася психологія, настрій, обличчя у Трампа. Путін сів у крісло, ноги розставив, руками щось показує, веселий настрій. Мовляв, він – господар. А як Трамп сидить? Голова опущена, руки між ніг, як овоч і весь якийсь розгублений. А Путін себе відчуває королем.



Трамп і Путін на пресконференції / Фото Getty Images

Саміт закінчився через 2 години 45 хвилин, хоча планувалося 6 годин. Після цього планувався президентський обід, який організував Трамп. Обіду, як пам'ятаєте, не було. Потім вони вийшли до журналістів, які приїхали з усього світу, щоб поставити запитання. І тут першим починає виступати Путін, знову порушуючи протокол, адже першим виступає господар країни, яка приймає гостя.

Путін виступає близько 8 хвилин. На його виступ я звертав увагу не просто як слухач і глядач, а як військовий контррозвідник. Для мене ті фрази, які прозвучали, як відкрита книжка з навчання контррозвідувальної роботи. Згадайте, з якої фрази він почав говорити. Путін повернувся до Трампа і сказав, мовляв, коли вони йшли з Трампом він сказав тому: "Мій любий сусіде, як добре, що ти живий-здоровий".

Вдумайтесь в цю фразу. Хтось подумав, мовляв, може це турбота Путіна щодо Трампа. Але, на мою думку, це читалося як куратор КДБіст Путін дав чітко зрозуміти своєму агенту Трампу під псевдонімом "Краснов": якщо той спробує вийти з-під контролю Москви, то впливу Путіна вистачить, і якщо перша куля черкнула по вуху, то друга може попасти в голову.

І далі він вживає термінологію, що в нього з Трампом склались довірливі стосунки. Коли куратор має зустріч зі своїм агентом, то розмова триває в довірливих тонах – треба поставити завдання, щоб він виконав. Довірливий контакт – це контакт з агентом або з іншим таємним працівником спецслужби будь-якої країни. І Путін вживає ці слова.

Він їх вживав не для журналістів, не для публіки, а для свого агента "Краснова", Трампа, і для працівників спецслужб світу, найперше для США, які розуміли, як залежний Дональд Трамп від Путіна. Потім обід не відбувся, не буду на цьому акцентувати.

Отже, які б теревені або обіцянки не давав Трамп, то, звертаюся до своїх колег, офіцерів спецслужб, не обговорюйте, що сказав Трамп. Він уже стільки наговорив... Ми з вами не один центнер кави переведемо на кавову гущу, гадаючи, що він може.

Трамп дозволив Путіну атакувати Польщу?

Ще один приклад, Росія вчиняє воєнну агресію проти Польщі – країни НАТО. У ніч на 10 вересня цього року 30 безпілотників. Журналістка запитувала у Трампа, як він це оцінює, а він втік від журналістки. Навіть не відповів, сів у свою машину, помахав ручкою і поїхав.

Однак діватися нікуди. Сенатори та конгресмени починають коментувати, поляки починають робити серйозні заяви. Через 24 години, коли його знову запитують, він каже, що це могла бути помилка. Ніякої помилки не було! Початок агресії проти країн НАТО Путін, запускаючи понад два десятки безпілотників, розпочав із погодження Трампа та Сі Цзіньпіна.

Путіну було відомо, якою буде реакція Трампа. Ввін знав це, бо це було узгоджено, коли вони перебували ще на Алясці. А от для Сі Цзіньпіна було важливо, яка ж буде реакція Трампа на цю агресію Росії проти країн НАТО. І Сі Цзіньпін побачив, що на підготовку захоплення Тайваню ніякої реакції з боку Трампа не буде.

Який компромат у Путіна є на Трампа?

У Путіна, і в Трампа величезна манія страху одночасно з манією величі. Коли на будь-який негаразд, навіть на якусь словесну погрозу, спрацьовує захисна реакція. Ті погрози, які роздаються з уст Трампа щодо Росії та Путіна, не реагуйте на них. Це – пуста балаканина. Путін так тримає Трампа, що він дихає стільки й так часто, як дозволяє Путін.

Найбільше, чого боїться Трамп, можливо, це його політична й фізична смерть, – те, що називається "файли Епштейна". Епштейн був агентом ФСБ Росії, він працював на розвідку Мі-6 Великої Британії, "Моссад" Ізраїля і на ЦРУ, і також на Службу зовнішньої розвідки Росії. Знаєте, хто був водієм Епштейна? Громадянин Росії. Він був спортсменом, призером різних східних єдиноборств і агентом ФСБ.

Довідка. Джеффрі Епштейн – американський фінансист, мільйонер і сексуальний злочинець. У 2019 році його заарештували, а згодом він загинув у тюрмі за загадкових обставин, що викликало широкий суспільний резонанс.

Епштейн зустрічався з Путіним і всі ці записи, фотографії й так далі про міжнародний центр розпусти, зокрема і сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами, Епштейн передав Путіну. Вони у Путіна. Я не виключаю, що коли Трамп і Путін їхали в автомобілі ці 10 хвилин на Алясці, то Путін, поставивши перед ним завдання, зробив Трампу подарунок, щоб це нагадати. Ось чому Трамп сидів як опущений. Він найбільше боїться цього.

І ще один момент. У цьому ж міжнародному публічному домі, з використанням неповнолітніх, разом з Епштейном спілкувалися і Клінтон, і Трамп, і десятки інших високих посадових політиків, бізнесменів, банкірів і так далі. Коли Епштейна перший раз засудили, він відбував покарання 11 чи 13 місяців у тюрмі. Щоправда, він з тюрми виходив, заходив, був на роботі. Він пішов на угоду зі слідством і розказав, що там робилося.

Коли Федеральне бюро розслідування почало розслідувати далі, у 2019 році вони вийшли на зв'язки з політиками, банкірами, не лише в США, а й за кордоном. Епштейна арештували, посадили у федеральну в'язницю.

Я був у федеральній в'язниці, коли провідував деяких наших олігархів і мафіозі. Там в камері сидять по двоє осіб, які арештовані. Ведеться контроль відеозапису. Сидять охоронці, які через кожні пів години підходять до віконця і перевіряють, як вони себе поводять.

Тож, що трапилося? Таємна ніч, співкамерника, який сидів з Епштейном, перевели в іншу камеру. З якихось технічних причин вимикається відеоспостереження, а два охоронці в цю ніч заснули. Зранку Епштейна знайшли буцімто задушеним. Експерти провели медичну експертизу і встановили, що це не самоповішення, а що він був задушений.

Як проспали охоронці, як відключилася відеокамера і якого чорта перевели в'язня, який сидів з ним в одній камері? Як кажуть, найкращий свідок – це мертвий свідок. Коли це трапилося з Епштейном, у 2019 році президентом США був Дональд Трамп.

Сьогодні історія з "файлами Епштейна" набирає величезних обертів політичних скандалів. Це найстрашніше для Трампа і, звичайно, для його сім'ї, для його політичної кар'єри та подальших подій. Сенатори й конгресмени починають вимагати повністю все це розкрити.

Тепер уявіть, Епштейн – агент Служби зовнішньої розвідки Росії, у нього водій-охоронець – агент ФСБ Росії, Епштейн зустрічався з Трампом і працював на спецслужби Росії. Усі ці копії чи, можливо, оригінали передані і є в руках Путіна. Уявляєте, на якому компроматі Путін тримає Трампа?

Тож він молотиме язиком все що завгодно. Треба судити не по словах, а по діях. Коли американська зброя, яку виділить саме адміністрація Трампа, надійде в Україну, тоді я зможу давати оцінку діям Трампа, а не його заявам, пліткам і чуткам.

