Трамп назвав країну, яку, на його думку, варто виключити з НАТО
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанію варто виключити з НАТО через її відставання від інших членів альянсу.
- Трамп підкреслив, що Іспанія "почувається добре" завдяки підтримці інших країн в НАТО.
Президент США вважає, що Іспанію варто "викинути" з НАТО. За його словами, ця країна відстає від інших членів альянсу.
Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з фінським лідером у Білому домі 9 жовтня, пише 24 Канал.
Що американський лідер сказав про Іспанію?
Президент США наголосив, що в НАТО є країна, яка постійно відстає від інших. За його словами, це Іспанія.
Можливо вам варто викинути їх (Іспанію – 24 Канал) з НАТО,
– сказав Трамп.
Він підкреслив, що Іспанія "почувається добре" завдяки іншим країнам в альянсі.
Кого Трамп пропонував виключити раніше?
Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй книзі розповів, що під час попередньої каденції Трамп розглядав можливість виключення Данії, Нідерландів, Німеччини та Норвегії зі складу НАТО.
За словами Столтенберга, який зараз є міністром фінансів Норвегії, президент США неодноразово погрожував союзникам тим, що Америка від них відмовиться.
Тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс неодноразово перепрошував за слова та поведінку президента та навіть радив, як уникати його роздратування.