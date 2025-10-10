Укр Рус
10 жовтня, 01:36
Трамп назвав країну, яку, на його думку, варто виключити з НАТО

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Іспанію варто виключити з НАТО через її відставання від інших членів альянсу.
  • Трамп підкреслив, що Іспанія "почувається добре" завдяки підтримці інших країн в НАТО.

Президент США вважає, що Іспанію варто "викинути" з НАТО. За його словами, ця країна відстає від інших членів альянсу.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з фінським лідером у Білому домі 9 жовтня, пише 24 Канал.

Що американський лідер сказав про Іспанію?

Президент США наголосив, що в НАТО є країна, яка постійно відстає від інших. За його словами, це Іспанія.

Можливо вам варто викинути їх (Іспанію – 24 Канал) з НАТО,
– сказав Трамп.

Він підкреслив, що Іспанія "почувається добре" завдяки іншим країнам в альянсі.

Кого Трамп пропонував виключити раніше?

  • Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй книзі розповів, що під час попередньої каденції Трамп розглядав можливість виключення Данії, Нідерландів, Німеччини та Норвегії зі складу НАТО.

  • За словами Столтенберга, який зараз є міністром фінансів Норвегії, президент США неодноразово погрожував союзникам тим, що Америка від них відмовиться.

  • Тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс неодноразово перепрошував за слова та поведінку президента та навіть радив, як уникати його роздратування.