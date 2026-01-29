Трамп заявил, что попросил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города

Дональд Трамп 29 января заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели.

Об этом заявил президент США во время общения с журналистами в Белом доме.

Смотрите также Факты показывают другое, – военный о словах россиян о "перемирии" в энергетике

Что попросил Трамп у Путина?

По словам Трампа, он разговаривал с российским диктатором Путиным по поводу обстрелов Украины. Президент США попросил его не атаковать столицу и другие города в течение недели.

Более того, как добавил Трамп, российский президент якобы согласился.

И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и разные города в течение недели, и он согласился это сделать,

– сказал Трамп.

Кроме того, американский президент добавил, что многие не верили в то, что Путин "согласится" по такой просьбе. Но, как сказал Трамп, "он это сделал, и мы очень рады".

Заявление прозвучало на фоне подготовки Украины к вероятным российским атакам во время идущих на страну морозов.

Готовится ли Украина к атакам?