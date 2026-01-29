Укр Рус
Геополитика Америка Трамп заявил, что попросил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города
29 января, 19:16
Обновлено - 19:56, 29 января

Трамп заявил, что попросил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города

Дария Черныш
Основні тези
  • Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели.
  • Трамп утверждает, что Путин якобы согласился на эту просьбу, хотя многие в этом сомневались.

Дональд Трамп 29 января заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели.

Об этом заявил президент США во время общения с журналистами в Белом доме.

Что попросил Трамп у Путина?

По словам Трампа, он разговаривал с российским диктатором Путиным по поводу обстрелов Украины. Президент США попросил его не атаковать столицу и другие города в течение недели. 

Более того, как добавил Трамп, российский президент якобы согласился. 

И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и разные города в течение недели, и он согласился это сделать, 
– сказал Трамп. 

Кроме того, американский президент добавил, что многие не верили в то, что Путин "согласится" по такой просьбе. Но, как сказал Трамп, "он это сделал, и мы очень рады". 

Заявление прозвучало на фоне подготовки Украины к вероятным российским атакам во время идущих на страну морозов. 

Готовится ли Украина к атакам? 

  • Ранее вице-премьер Украины Алексей Кулеба предупреждал, что на Украину суют морозы, поэтому Россия может готовить новые удары. Отмечалось, что на ситуацию в энергетике также влияют погодные условия, а российские атаки усугубляют ее.

  • Также Владимир Зеленский сказал, что россияне готовят атаку по Украине. Об этом президенту сообщила украинская разведка. 

  • А во Львове власти начали подготовку к чрезвычайной ситуации из-за угрозы обстрелов. Жителям города предоставили рекомендации по запасам продуктов и лекарств. 

  • В то же время россияне распространяли заявления о якобы "энергетическом перемирии". Как рассказал 24 Каналу экономист Иван Усс, в более длинной перспективе такое перемирие более выгодно России. Для Украины оно нужно именно зимой.