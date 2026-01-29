Трамп заявил, что попросил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города
- Дональд Трамп заявил, что попросил Владимира Путина не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели.
- Трамп утверждает, что Путин якобы согласился на эту просьбу, хотя многие в этом сомневались.
Дональд Трамп 29 января заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не атаковать Киев и другие города Украины в течение недели.
Об этом заявил президент США во время общения с журналистами в Белом доме.
Что попросил Трамп у Путина?
По словам Трампа, он разговаривал с российским диктатором Путиным по поводу обстрелов Украины. Президент США попросил его не атаковать столицу и другие города в течение недели.
Более того, как добавил Трамп, российский президент якобы согласился.
И я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и разные города в течение недели, и он согласился это сделать,
– сказал Трамп.
Кроме того, американский президент добавил, что многие не верили в то, что Путин "согласится" по такой просьбе. Но, как сказал Трамп, "он это сделал, и мы очень рады".
Заявление прозвучало на фоне подготовки Украины к вероятным российским атакам во время идущих на страну морозов.
Готовится ли Украина к атакам?
Ранее вице-премьер Украины Алексей Кулеба предупреждал, что на Украину суют морозы, поэтому Россия может готовить новые удары. Отмечалось, что на ситуацию в энергетике также влияют погодные условия, а российские атаки усугубляют ее.
Также Владимир Зеленский сказал, что россияне готовят атаку по Украине. Об этом президенту сообщила украинская разведка.
А во Львове власти начали подготовку к чрезвычайной ситуации из-за угрозы обстрелов. Жителям города предоставили рекомендации по запасам продуктов и лекарств.
В то же время россияне распространяли заявления о якобы "энергетическом перемирии". Как рассказал 24 Каналу экономист Иван Усс, в более длинной перспективе такое перемирие более выгодно России. Для Украины оно нужно именно зимой.