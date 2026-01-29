Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил 24 Каналу, что Россия готовится к комбинированной атаке по территории Украины. В частности, по объектам энергетики.
Смотрите также Ограничения для всех регионов: как в Украине будут выключать свет 29 января
"Президент Украины очень четко предупреждал о том, что Россия готовится нанести очередной комбинированный удар по территории Украины. В частности, вероятно, под прицелом – объекты энергетики, критическая инфраструктура. Это те факты, которые можно обсуждать", – сказал он.
Какие планы врага?
Александр Мусиенко подчеркнул, что есть реальные данные о снаряжении самолетов Ту-95, подвозе баллистики, проведении разведки в небе над территорией Украины. Россия в этот тяжелый зимний период выбрала стратегию бить по объектам энергетики.
В частности, есть предварительные предупреждения разведки о том, что враг может готовиться к новой атаке. Есть активность в Капустином Яру. Несмотря на то, что "Орешников" немного, они теоретически могут прибегнуть и к ним. Вся остальная информация – это слухи, пока это не будет подтверждено разведкой или руководством Украины.
Как только такая информация появится у разведывательных органов, о ней сообщит наше военное руководство или президент Украины, будет официальная позиция от других представителей, тогда можно будет говорить, что враг решил изменить подходы к ведению переговоров и готовится к тому, чтобы ввести энергетическое перемирие,
– пояснил военный.
Что известно о так называемом "энергетическом перемирии"?
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ответил, возможно ли энергетическое перемирие. По его словам, позиция врага в этом вопросе сильнее: удары по российским нефтеперерабатывающим заводам якобы не имеют такого "болезненного" эффекта для врага, как для Украины последствия атак по Киеву и другим городам, от которых страдает гражданское население.
Экономист Иван Ус объяснил, кому выгоднее энергетическое перемирие. По его мнению, установление энергетического перемирия может быть выгодным для России в долгосрочной перспективе. Потому что из-за украинских ударов по НПЗ она теряет доходы от нефти. Украине прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры наиболее актуально на период холодов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к новому удару. Соответствующей информацией владеет украинская разведка.