Возможно ли энергетическое перемирие?
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE рассказал, возможно ли это. Нардеп считает российскую позицию сильнее.
В частности, Гетманцев призвал оценивать перспективы возможных договоренностей по энергетике объективно, каким бы сильным ни было желание, чтобы Россия прекратила обстрелы критической инфраструктуры.
По мнению нардепа, позиция противника в этом вопросе сильнее: удары по российским нефтеперерабатывающим заводам якобы не имеют такого "болезненного" эффекта для врага, как для Украины последствия атак по Киеву и другим городам, от которых страдает гражданское население.
Удастся ли нас победить холодом – нет, не удастся. Возможна ли ситуация, при которой будет хуже – наверное, да..
– добавил он.
Напомним, по данным источников Financial Times, США и Украина могут предложить России ограниченное перемирие, согласно которому Москва прекратит удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Киевом атак на российские НПЗ и танкеры "теневого флота".
В каком состоянии украинская энергетика?
Сейчас в энергетике действует режим чрезвычайной ситуации, это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности служб.
В ночь на субботу, 24 января, противник в очередной раз массированно атаковал энергетическую инфраструктуру – обесточены потребители в столице, Киевской, Черниговской и Харьковской областях. В шести областях ввели аварийные отключения света, в других также действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Эксклюзивно для 24 Канала военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что Кремль рассматривает военное и энергетическое давление как инструменты принуждения, с помощью которых пытается навязать Украине политические решения, выгодные для Владимира Путина.