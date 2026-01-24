Возможно ли энергетическое перемирие?

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новости.LIVE рассказал, возможно ли это. Нардеп считает российскую позицию сильнее.

В частности, Гетманцев призвал оценивать перспективы возможных договоренностей по энергетике объективно, каким бы сильным ни было желание, чтобы Россия прекратила обстрелы критической инфраструктуры.

По мнению нардепа, позиция противника в этом вопросе сильнее: удары по российским нефтеперерабатывающим заводам якобы не имеют такого "болезненного" эффекта для врага, как для Украины последствия атак по Киеву и другим городам, от которых страдает гражданское население.

Удастся ли нас победить холодом – нет, не удастся. Возможна ли ситуация, при которой будет хуже – наверное, да..

– добавил он.

Напомним, по данным источников Financial Times, США и Украина могут предложить России ограниченное перемирие, согласно которому Москва прекратит удары по энергетической инфраструктуре в обмен на прекращение Киевом атак на российские НПЗ и танкеры "теневого флота".

В каком состоянии украинская энергетика?