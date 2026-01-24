Чи можливе енергетичне перемир'я?

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у інтерв'ю Новини.LIVE розповів, чи можливо це. Нардеп вважає російську позицію сильнішою.

Зокрема, Гетманцев закликав оцінювати перспективи можливих домовленостей щодо енергетики об'єктивно, яким би сильним не було бажання, аби Росія припинила обстріли критичної інфраструктури.

На думку нардепа, позиція противника в цьому питанні є сильнішою: удари по російських нафтопереробних заводах нібито не мають такого "болючого" ефекту для ворога, як для України наслідки атак по Києву та інших містах, від яких страждає цивільне населення.

Чи вдасться нас перемогти холодом – ні, не вдасться. Чи можлива ситуація, при якій буде гірше – напевне, так…

– додав він.

Нагадаємо, за даними джерел Financial Times, США та Україна можуть запропонувати Росії обмежене перемир'я, згідно з яким Москва припинить удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Києвом атак на російські НПЗ і танкери "тіньового флоту".

У якому стані українська енергетика?