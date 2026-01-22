Зокрема саме таку угоду, імовірно, будуть обговорювати під час тристоронньої зустрічі в ОАЕ 23 січня. Про це йдеться в матеріалі видання Financial Times з посиланням на власні джерела серед українських та американських посадовців.

Які основні умови енергетичного перемир'я?

Згідно з передбаченою концепцією, Москва мала б припинити атаки по українській енергетичній інфраструктурі. Йдеться про заборону на удари по електростанціях, системах опалення, водопостачанні та подібних об'єктах.

Натомість Україна припинила б атаки на російські нафтопереробні заводи, а також на так званий "тіньовий флот" нафтових танкерів, який Росія використовує для обходу санкцій.

Водночас експерти та аналітики вважають, що Володимир Путін навряд чи погодиться на такі умови. Адже для Кремля систематичні удари по українській енергетиці залишаються одним із головних інструментів тиску, особливо в холодну пору року, коли це найбільше відчувається цивільним населенням.

З українського боку також існують серйозні застереження. Київ вважає свою кампанію далекобійних дронів по російських нафтогазових об'єктах (а останнім часом і по танкерах у Чорному та Середземному морях) вельми ефективною.

Атаки безпосередньо послаблюють фінансову базу агресора та ускладнює йому ведення війни в довгостроковій перспективі. Тому відмова від цих ударів сприймається як втрата важливого важеля.

Що відомо про заплановану зустріч в Абу-Дабі?