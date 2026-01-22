В частности именно такое соглашение, вероятно, будут обсуждать во время трехсторонней встречи в ОАЭ 23 января. Об этом говорится в материале издания Financial Times со ссылкой на собственные источники среди украинских и американских чиновников.

Актуально Зеленский рассказал, кто будет представлять Украину на трехсторонней встрече в ОАЭ

Какие основные условия энергетического перемирия?

Согласно предусмотренной концепции, Москва должна прекратить атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Речь идет о запрете на удары по электростанциям, системам отопления, водоснабжении и подобных объектах.

Зато Украина прекратила бы атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также на так называемый "теневой флот" нефтяных танкеров, который Россия использует для обхода санкций.

В то же время эксперты и аналитики считают, что Владимир Путин вряд ли согласится на такие условия. Ведь для Кремля систематические удары по украинской энергетике остаются одним из главных инструментов давления, особенно в холодное время года, когда это больше всего ощущается гражданским населением.

С украинской стороны также существуют серьезные предостережения. Киев считает свою кампанию дальнобойных дронов по российским нефтегазовым объектам (а в последнее время и по танкерам в Черном и Средиземном морях) весьма эффективной.

Атаки напрямую ослабляют финансовую базу агрессора и затрудняют ему ведение войны в долгосрочной перспективе. Поэтому отказ от этих ударов воспринимается как потеря важного рычага.

Что известно о запланированной встрече в Абу-Даби?