В частности именно такое соглашение, вероятно, будут обсуждать во время трехсторонней встречи в ОАЭ 23 января. Об этом говорится в материале издания Financial Times со ссылкой на собственные источники среди украинских и американских чиновников.
Актуально Зеленский рассказал, кто будет представлять Украину на трехсторонней встрече в ОАЭ
Какие основные условия энергетического перемирия?
Согласно предусмотренной концепции, Москва должна прекратить атаки по украинской энергетической инфраструктуре. Речь идет о запрете на удары по электростанциям, системам отопления, водоснабжении и подобных объектах.
Зато Украина прекратила бы атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, а также на так называемый "теневой флот" нефтяных танкеров, который Россия использует для обхода санкций.
В то же время эксперты и аналитики считают, что Владимир Путин вряд ли согласится на такие условия. Ведь для Кремля систематические удары по украинской энергетике остаются одним из главных инструментов давления, особенно в холодное время года, когда это больше всего ощущается гражданским населением.
С украинской стороны также существуют серьезные предостережения. Киев считает свою кампанию дальнобойных дронов по российским нефтегазовым объектам (а в последнее время и по танкерам в Черном и Средиземном морях) весьма эффективной.
Атаки напрямую ослабляют финансовую базу агрессора и затрудняют ему ведение войны в долгосрочной перспективе. Поэтому отказ от этих ударов воспринимается как потеря важного рычага.
Что известно о запланированной встрече в Абу-Даби?
Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу Украины, России и США в Объединенных Арабских Эмиратах. Переговоры запланированы уже на 23 января. Работа там продлится 2 дня.
Глава государства также назвал состав украинской делегации на встрече. В частности, на переговоры поедут глава Офиса президента Кирилл Буданов и секретарь СНБО Рустем Умеров.