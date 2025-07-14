Путин обманул Клинтона, Буша и Обаму, но не меня, – Трамп

Президент США заявил, что Владимир Путин обманул многих политиков. Впрочем, Дональд Трамп считает, что российский диктатор не смог обвести его вокруг пальца.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Что Трамп сказал о Путине?

Во время встречи с Марком Рютте американский лидер вспомнил о президенте России.

Путин – жесткий парень. Он обвел вокруг пальца многих: Клинтона, Буша, Обаму, Байдена – но не меня,

– заверил Трамп.

В то же время, по его мнению, для российского диктатора важно "спасти его экономику". По словам Трампа, вместо войны Путин может использовать экономический потенциал России.

Кроме этого, президент США пригрозил России огромными тарифами. "Я очень недоволен Россией... Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут по меньшей мере 100%", – сказал он.