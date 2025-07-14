Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Дональда Трампа під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

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Що Трамп сказав про Путіна?

Під час зустрічі з Марком Рютте американський лідер згадав про президента Росії.

Путін – жорсткий хлопець. Він обвів навколо пальця багатьох: Клінтона, Буша, Обаму, Байдена – але не мене,

– запевнив Трамп.

Водночас, на його думку, для російського диктатора важливо "врятувати його економіку". За словами Трампа, замість війни Путін може використати економічний потенціал Росії.

Крім цього, президент США пригрозив Росії величезними тарифами. "Я дуже незадоволений Росією... Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%", – сказав він.