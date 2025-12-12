Трамп заявил, что поможет Украине с гарантиями безопасности, и снова упрекнул Зеленского
- Дональд Трамп подтвердил, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения.
- Трамп признал, что территориальные вопросы усложняют переговоры о мирном плане.
Дональд Трамп подтвердил, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения. Американский президент снова раскритиковал Владимира Зеленского.
Во время общения с журналистами Дональд Трамп подчеркнул, что участие США в гарантиях безопасности для Украины является критически важным для завершения конфликта. По его словам, речь идет о поддержке с воздуха, разведку и другие меры безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на The White House.
Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины?
Мы бы помогали. Мы бы помогали с безопасностью, потому что, по моему мнению, это необходимый фактор для реализации соглашения,
– подчеркнул политик.
Трамп заявил, что США были "очень близки" к заключению соглашения как с Россией, так и с Украиной. Однако, по его словам, Зеленскому не нравится концепция соглашения. Мол, его команда в восторге, а сам украинский президент – нет.
В то же время он признал, что переговоры были сложными из-за территориальных вопросов.
Это немного сложно, потому что нужно делить землю определенным образом. Это не самое простое дело. Это как сложная операция с недвижимостью, умноженная на тысячу,
– сказал президент США.
В то же время, по его оценке, мирное соглашение могло бы остановить ежемесячную гибель тысяч людей.
Также президент США сообщил, что в субботу, 13 декабря, должна состояться встреча в Париже по мирному плану. Он добавил, что американские переговорщики присоединятся к встрече только, если будет возможен прогресс в обсуждении мирного плана.
Какие гарантии безопасности могут предоставить США Украине в рамках мирного соглашения?
- Обновленная версия мирного плана предусматривает, что США предоставят Украине гарантии безопасности, подобные пятой статье НАТО.
- 11 декабря Зеленский сообщил, что Украина получила от США проект по гарантиям безопасности. Он пояснил, что Украина будет работать над этим проектом, дополняя его собственными идеями и предложениями, а затем поделится обновленной версией с американцами. Президент подчеркнул, что этот документ должен стать основой будущих договоренностей и должен быть юридически обязывающим и сильным, учитывая негативный опыт Будапештского меморандума. Он также отметил, что для окончательного принятия гарантий безопасности документ потребует поддержки Конгресса США.
- Обновленный мирный план предлагает Украине только "заверения в безопасности", похожие на Будапештский меморандум, который не сработал. Эксперт Александр Краев в эфире 24 Канала объяснил, что пока Запад не может предложить ничего полноценного, поэтому Украина должна использовать все возможные промежуточные форматы гарантий, но конечная цель остается вступление в НАТО. По словам Краева, любые промежуточные варианты – это лишь частичные гарантии, на которых нельзя останавливаться. Одним из таких вариантов является план "европейского Израиля" или "железного дикобраза", который предусматривает восстановление оборонной промышленности и армии Украины при поддержке Европы, чтобы страна стала сложной целью для России.