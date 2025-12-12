Трамп заявил, что поможет Украине с гарантиями безопасности, и снова упрекнул Зеленского

Дональд Трамп подтвердил, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения. Американский президент снова раскритиковал Владимира Зеленского.

Во время общения с журналистами Дональд Трамп подчеркнул, что участие США в гарантиях безопасности для Украины является критически важным для завершения конфликта. По его словам, речь идет о поддержке с воздуха, разведку и другие меры безопасности, передает 24 Канал со ссылкой на The White House.

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины?

Мы бы помогали. Мы бы помогали с безопасностью, потому что, по моему мнению, это необходимый фактор для реализации соглашения,

– подчеркнул политик.

Трамп заявил, что США были "очень близки" к заключению соглашения как с Россией, так и с Украиной. Однако, по его словам, Зеленскому не нравится концепция соглашения. Мол, его команда в восторге, а сам украинский президент – нет.

В то же время он признал, что переговоры были сложными из-за территориальных вопросов.

Это немного сложно, потому что нужно делить землю определенным образом. Это не самое простое дело. Это как сложная операция с недвижимостью, умноженная на тысячу,

– сказал президент США.

В то же время, по его оценке, мирное соглашение могло бы остановить ежемесячную гибель тысяч людей.

Также президент США сообщил, что в субботу, 13 декабря, должна состояться встреча в Париже по мирному плану. Он добавил, что американские переговорщики присоединятся к встрече только, если будет возможен прогресс в обсуждении мирного плана.

