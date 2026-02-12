Не для давления на Путина: аналитик раскрыл истинную цель действий Трампа в отношении Индии

Американский президент постоянно ведет диалог с Индией, чтобы та меньше покупала российскую нефть и вообще отказалась от нее. Определенные сдвиги в этом уже есть, объемы сокращаются. Трамп, осуществляя давление на Россию, думает не столько об Украине, как о собственных интересах.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, озвучив, что США хотят вытеснить Россию с энергетических рынков.

Смотрите также Легко продаст Путина: аналитик сказал, ради чего Индия может отказаться от сотрудничества с РФ

Какой замысел имеет Трамп по Индии?

Когда Трамп объявлял о санкциях для российских гигантов "Роснефть" и "Лукойл", большинство активов перешло к американским компаниям или тем, на которые США имеют влияние. Как отметил аналитик, с Индией подобная ситуация, где лидер США преследует свои интересы.

Он поделился, что проработал в Индии 5 лет и отметил, что там Советский Союз считался надежным партнером, который помог ей в свое время обрести независимость. В военной сфере СССР фактически создал и вооружил индийскую армию. Однако сейчас, как подчеркнул Рыбачук, мир серьезно меняется.

Теперь есть большое влияние Японии на Индию. Сейчас и Трамп пытается воспользоваться тем, чтобы не только заставить Индию заменить использование российской нефти на свою американскую, но и также оторвать ее от союза с Россией,

– озвучил Рыбачук.

Председатель аналитически-адвокационной организации также отметил, что присутствует тень Китая, ведь в Индии с этой страной есть своя история конфликтов, было несколько военных столкновений. По словам Рыбачука, они между собой конкурируют.

"Действия Трампа призваны не на то, чтобы нажать на Россию и она перестала вести войну против Украины. Здесь совпадают интересы, поэтому можем засчитать Трампу балл за то, что он добился уменьшения закупки Индией нефти", – подытожил Рыбачук.

Заметьте! Доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач отметил, что уменьшение закупок российской нефти привело к экономическим последствиям в России. Страна-агрессор в бюджете закладывала прогнозируемый показатель прибыли от продажи энергоресурсов в размере 9 триллионов рублей, однако уже в январе объем доходов от этого упал в 2 раза.

Как Трамп вытесняет Россию с энергорынков?