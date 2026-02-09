Основатель аналитического сообщества Дмитрий Корниенко рассказал 24 Каналу, что эти танкеры никак не связаны с Россией. Таким образом Индия действует исключительно против Ирана. Впрочем, там демонстрируют, что заинтересованы в торговой сделке с Соединенными Штатами. Поэтому дальше могут быть интересные последствия для Кремля.

Читайте также Индийские НПЗ отреагировали на заявление Трампа: свое слово должен сказать Нью-Дели

Почему Индия может отказаться от сотрудничества с Россией?

По словам Корниенко, Индия прекрасно осознает, что у ее берегов также перегружают и российскую нефть, но ее в основном не трогают. Однако сейчас "под удар" попали иранские танкеры.

Обратите внимание! 2 февраля Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился не покупать нефть у России. Вместо этого там увеличат закупку нефти из США и Венесуэлы. При этом Моди не подтвердил информацию о прекращении покупки российской нефти.

Индия будет договариваться с США. Если Штаты артикулируют условие по российской нефти, и здесь еще и идет показательное действие с иранской нефтью, то это показывает, что Индия очень хочет соглашение с США. Поэтому можно предположить, что последние новости о том, что Индия будет сокращать закупку российской нефти являются более правдивыми, чем ложными,

– отметил Корниенко.

Кроме того, в Индии также усиливаются отношения с Европейским Союзом. Там недавно заключили торговое соглашение после двух десятилетий переговоров. Вполне вероятно, что там есть неформальное условие безопасности, чтобы Индия не сотрудничала с Россией.

Соответственно для Индии торговля с Кремлем может повлечь затягивание соглашения с США и потерю или блокирование соглашения с ЕС. Я всегда говорил, что Индия действует практически. Они покупают российскую нефть не потому, что хотят поддержать войну. Это цинично, но они ее покупают, потому что им это выгодно. Там сверхконкурентные прибыли. Если выгоду сместят в другую сторону, то они без лишних вопросов продадут Путина. Сейчас очень похоже, что это произошло,

– отметил аналитик.

Договоренности США и Индии