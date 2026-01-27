Что известно о соглашении Индии и ЕС?

Об этом сообщил премьер-министр Индии и ЕС Нарендра Моди, отметив, что этим соглашением ЕС и Индия стремятся обезопасить себя от нестабильности в отношениях с США, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Торговля нефтью между Индией и Россией снова под вопросом: что произошло на самом деле

Вчера было подписано крупное соглашение между Европейским Союзом и Индией. В мире его уже называют “матерью всех соглашений”. Оно откроет огромные возможности для 1,4 миллиарда граждан Индии и миллионов жителей Европы,

– заявил Моди.

Ожидается, что премьер Индии и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявят детали соглашения во время саммита Индия – ЕС позже в этот же день.

Формально подписать соглашение Индия и ЕС смогут только после юридической проверки всех документов.

Ожидается, что оно продлится пять – шесть месяцев.

Источники в индийском правительстве говорят, что внедрить все договоренности о свободной торговле планируют в течение 2026 года.

Такие договоренности отражают стремление многих стран уменьшить зависимость от США на фоне политики президента Дональда Трампа – в частности его заявлений по Гренландии и угроз введения тарифов против европейских государств,

– отмечает издание.

Заметьте! На сегодня Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Индии, которая остается самым многочисленным рынком в мире. Объем торговли между ними в финансовом году до марта 2025 года достиг 136,5 миллиарда долларов.

Что Индия предлагает Евросоюзу?

Ранее Reuters узнало, что Индия на фоне торговых переговоров планирует снизить тарифы на автомобили из ЕС до 40%. Нынешние ставки достигают 110%. Правительство Моди якобы согласилось немедленно снизить пошлины на определенное количество автомобилей европейских производителей стоимостью более 15 тысяч евро.

Однако предложение правительства содержит некоторые ограничения:

По источникам, Индия предлагает сократить тарифы до 40% примерно для 200 тысяч автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в год.

В то же время в течение первых пяти лет льготы не будут распространяться на электромобили, чтобы защитить местных производителей. Позже и на них снизят пошлины.

Это станет крупнейшим открытием индийского рынка для европейских автопроизводителей на фоне завершения переговоров о соглашении о свободной торговле между Индией и ЕС,

– говорят аналитики.

Стоит знать! Сейчас Индия входит в тройку крупнейших авторынков в мире вместе с США и Китаем. Но до сих пор он был одним из самых закрытых для иностранных производителей.

Почему ЕС и Индия сближаются?