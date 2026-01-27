Що відомо про угоду Індії та ЄС?

Про це повідомив прем’єр-міністр Нарендра Моді, зазначивши, що цією угодою ЄС та Індія прагнуть убезпечити себе від нестабільності у відносинах зі США, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Учора було підписано велику угоду між Європейським Союзом та Індією. У світі її вже називають “матір’ю всіх угод”. Вона відкриє величезні можливості для 1,4 мільярда громадян Індії та мільйонів жителів Європи,

– заявив Моді.

Очікується, що прем’єр Індії та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосять деталі угоди під час саміту Індія – ЄС пізніше цього ж дня.

Формально підписати угоду Індія та ЄС зможуть лише після юридичної перевірки всіх документів.

Очікується, що вона триватиме п'ять – шість місяців.

Джерела в індійському уряді говорять, що впровадити всі домовленості про вільну торгівлю планують протягом 2026 року.

Такі домовленості відображають прагнення багатьох країн зменшити залежність від США на тлі політики президента Дональда Трампа – зокрема його заяв щодо Гренландії та погроз запровадження тарифів проти європейських держав,

– зазначає видання.

Зауважте! На сьогодні Євросоюз є найбільшим торгівельним партнером Індії, яка залишається найчисельнішим ринком у світі. Обсяг торгівлі між ними у фінансовому році до березня 2025 року сягнув 136,5 мільярда доларів.

Що Індія пропонує Євросоюзу?

Раніше Reuters дізналося, що Індія на тлі торгівельних перемовин планує знизити тарифи на автомобілі з ЄС до 40%. Нинішні ставки досягають 110%. Уряд Моді нібито погодився негайно знизити мита на певну кількість автівок європейських виробників вартістю понад 15 тисяч євро.

Однак пропозиція уряду містить деякі обмеження:

За джерелами, Індія пропонує скоротити тарифи до 40% приблизно для 200 тисяч автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на рік.

Водночас протягом перших п'яти років пільги не розповсюджуватимуться на електромобілі, щоб захистити місцевих виробників. Пізніше і на них знизять мита.

Це стане найбільшим відкриттям індійського ринку для європейських автовиробників на тлі завершення переговорів про угоду про вільну торгівлю між Індією та ЄС,

– говорять аналітики.

Варто знати! Наразі Індія входить в трійку найбільших авторинків у світі разом зі США та Китаєм. Але досі він був одним із найбільш закритих для іноземних виробників.

Чому ЄС та Індія зближуються?