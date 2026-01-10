Що передбачає угода про вільну торгівлю?

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

З словами глави держави, запропонована угода передбачає нульові тарифи на торгівлю України зі США. Проте вони поширюватимуться не на всю територію держави, а на окремі промислові регіони України.

Зеленський наголосив, що ці домовленості можуть принести країні "дуже серйозні козирі" порівняно з сусідніми державами. Також угода допоможе розвивати бізнес та залучати нові інвестиції.

Деталі пропозиції щодо вільної торгівлі український президент має намір обговорити безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Така угода також слугуватиме додатковою гарантією економічної безпеки,

– наголосив Зеленський у телефонному інтерв’ю виданню.

Зауважте! Зеленський має зустрітися з Трампом у швейцарському Давосі, де обидва лідери планують відвідати Всесвітній економічний форум. Саміт відбудеться з 19 до 23 січня 2026 року.

Що відомо про вільну економічну зону?

Також Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість створення вільної економічної зони після війни, яку запропонували США. Вона може відокремити українські та російські війська.

Цю пропозицію не слід плутати з угодою про вільну торгівлю між США та Україною. Вона є локальним планом, який стосується безпосередньо зони бойових дій, пише Bloomberg.

За задумом, це має бути буферна територія, яка виникне після відступу військ. Її хочуть перетворити на зону, де зможе діяти бізнес, а люди житимуть та працюватимуть за спеціальним правовим та податковим режимом.

Формат складний, але справедливий,

– додав Зеленський.

Важливо! Вільну економічну зону можуть створити у частинах Донецької та Луганської областей. Раніше Зеленський прогнозував, вона може бути в Енергодарі, Краматорську і Слов'янську.

