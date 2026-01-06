Як прискорити митні процедури в портах?

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову Кабінету міністрів України №1767 від 24 грудня 2025 року. У такий спосіб уряд вніс зміни до постанов №451 від 21 травня 2012 року та №1091 від 27 вересня 2022 року.

За даними Асоціації міжнародних експедиторів України, швидші процедури – це про безпеку вантажів і людей. Адже чим менше часу транспорт і персонал проводять у зоні ризику, тим нижчі ризики під час повітряних тривог.

Це критично для співробітників портів і терміналів, експедиторів, водіїв та всіх, хто забезпечує рух вантажів,

– йдеться в поясненні.

Окрім того, АМЕУ описала зміни в процедурі оформлення вантажів:

більше "цифри" замість паперу – митниця може використовувати відомості про транспортні засоби, що заїжджають у порт для вивезення товарів, які подають учасники портового співтовариства;

pre-clearance для контейнерів у транзиті – передбачено випуск контейнерних товарів у режим транзиту, зокрема внутрішнього, до в'їзду автотранспорту в порт (якщо система управління ризиками не сформувала форми контролю, що вимагають візуальних чи фізичних дій посадових осіб);

пріоритетність виконання митних формальностей щодо товарів, завантажених у транспортні засоби в портах;

внутрішній транзит українських товарів – без забезпечення сплати митних платежів (за визначеною нормою МКУ).



Процедура оформлення вантажів у портах до та після змін / АМЕУ

