Как ускорить таможенные процедуры в портах?
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №1767 от 24 декабря 2025 года. Таким образом правительство внесло изменения в постановления №451 от 21 мая 2012 года и №1091 от 27 сентября 2022 года.
По данным Ассоциации международных экспедиторов Украины, более быстрые процедуры – это о безопасности грузов и людей. Ведь чем меньше времени транспорт и персонал проводят в зоне риска, тем ниже риски во время воздушных тревог.
Это критично для сотрудников портов и терминалов, экспедиторов, водителей и всех, кто обеспечивает движение грузов,
– говорится в объяснении.
Кроме того, АМЭУ описала изменения в процедуре оформления грузов:
- больше "цифры" вместо бумаги – таможня может использовать сведения о транспортных средствах, заезжающих в порт для вывоза товаров, которые подают участники портового сообщества;
- pre-clearance для контейнеров в транзите – предусмотрен выпуск контейнерных товаров в режим транзита, в частности внутреннего, до въезда автотранспорта в порт (если система управления рисками не сформировала формы контроля, требующие визуальных или физических действий должностных лиц);
- приоритетность выполнения таможенных формальностей в отношении товаров, загруженных в транспортные средства в портах;
- внутренний транзит украинских товаров – без обеспечения уплаты таможенных платежей (по определенной нормой ТКУ).
Процедура оформления грузов в портах до и после изменений / АМЭУ
Как Россия атакует украинские порты?
Напомним, враг в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Одесской области 1 января. В Измаильском порту зафиксировали повреждения причалов и техники, а в Одесском – обломки дронов и взрывная волна поразили портовое оборудование, транспортные средства и отдельные объекты инфраструктуры.
Всего в 2025 году произошло около 90 комбинированных российских ударов по портовой инфраструктуре Украины, что вдвое больше, чем в 2024 году. Именно поэтому власти расширяют сеть укрытий, уже установлено более 50 мобильных сооружений для защиты людей.