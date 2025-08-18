Мир снова оказался на распутье после переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Трамп решил подать свой фирменный TACO – Trump Always Chickens Out – вместо обещанной жесткой игры против Путина. Вместо тортильи – красная дорожка для российского диктатора, вместо острого соуса – усердные аплодисменты.

Эта встреча, которая должна была стать демонстрацией силы, вместо этого превратилась в хвалебную оду Путину, что ставит под сомнение будущее международной поддержки Украины. Сейчас Европа готовится к решительным действиям во главе с "Коалицией желающих", а президент Зеленский отправился в Вашингтон, чтобы отстоять интересы Украины.

24 Канал анализирует итоги переговоров Трампа и Путина на Аляске и фиксирует новый раунд геополитических качелей, которые пока не предвещают Украине ничего хорошего.

Taкo-пятница: чем завершились переговоры Трампа и Путина на Аляске?

В США есть традиция чтить по вторникам кулинарную традицию соседней Мексики и потреблять блюда этой специфической кухни. Она известна как Taco Tuesday (Тако-вторники), а самыми известными в мире адептом этой традиции является баскетболист Леброн Джеймс, который в своей любви к тако не боится быть смешным.

Впрочем, сейчас даже он со своими 4 титулами чемпиона НБА и 3 золотыми Олимпийскими медалями отошел на второй план, ведь за дело взялся настоящий гигант, который чествует TACO чуть ли не ежедневно, вот только вместо тортильи, овощей и сыра он предлагает миру продукт собственного производства – пресловутые TACO, то есть Trump Always Chickens Out (на русском – "Трамп всегда дает заднюю").

Очередной жалкий пример TACO-стратегии от Трампа мы увидели в пятницу на Аляске, куда на встречу с президентом США прибыл российский диктатор Владимир Путин.

Старательно расстеленная перед Путиным американскими военными красная дорожка сразу вызвала отвращение, а аплодисменты в адрес Путина от Трампа просто шокировали, ведь самый могущественный человек мира, которым по умолчанию является президент Соединенных Штатов, почему-то рьяно аплодировал военному преступнику и еще до недавнего времени мировой парии.

"Ретивость" – это то слово, что стало символом поведения Трампа в тот день. Он только то и делал, что искал хоть какого-то одобрения от российского диктатора, забыв обо всех своих ультиматумах, "владимир-стопах" и санкциях.

Путин радостно подыгрывал Трампу и время от времени вбрасывал ему наживку в виде эха собственных Трамповых заявлений об "украденных выборах", "войне Байдена" и тому подобное. Довольный собой и своей стратегией, Путин поехал домой.

Да, преждевременно (переговоры длились около трех часов вместо анонсированных спикером Путина Песковым 6 – 7), да, без обеда и без бутылки "водки", которую пришлось отдать американскому журналисту Брайану Глену – бойфренду MAGA-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, но с нулем в графе "тарифы" и ощущением хорошо сделанной работы. Точнее – ее начинания, потому что дальше доделывать все за Путина взялся сам Трамп и его подчиненные.

Так, Анкоридж-2025 не стал Мюнхеном-1938 в формате 2.0, но легко может стать его началом.

О чем могли договориться Трамп и Путин и что произошло?

После самих переговоров начались звонки, комментарии и сливы в западных СМИ. После завершения саммита, находясь на борту своего самолета, Трамп заявил о замечательной встрече с Путиным, но без договоренностей. Он будто забыл о том, что перед переговорами в интервью каналу FOX News говорил: если Путин откажет, то долгой встреча не будет – и тогда россияне пожалеют, что не приняли его условия.

Но Путин так и сделал, а Трамп наказал его не санкциями, а лишь отсутствием совместного обеда. Ирония заключалась в том, что грозное интервью на FOX News вышло уже после того, как Трамп дал 10 из 10 встречи с диктатором.

Далее полетели инсайды – ведущие СМИ консенсусно заявили, что Путин требует Донбасс полностью и еще немало других "нюансов", а именно – русский язык как второй государственный, особые права ячейкам РПЦ, бан для Украины на вступление в НАТО и тому подобное. При этом никакие оккупированные территории он возвращать просто не собирается.

Напомним, что именно последняя возможность, которую якобы услышал Уиткофф в Москве, и была причиной личной встречи Трампа с Путиным, которому американский президент хотел "просто посмотреть в глаза". Теперь же получается, что Уиткофф просто наврал и Трамп унижал себя и весь свободный мир заигрыванием с Путиным даром, получив в ответ "большое ничто".

Госсекретарь и советник по нацбезопасности Марко Рубио попытался нивелировать последствия провала, заявив, что на самом деле США не будут требовать от Украины уступок территориями и не будут давить на Украину. Вместо этого сам Трамп перепостом сообщения коллеги по MAGA Лорейн Ботеро о том, что Украина должна отдать земли России, иначе каждые последующие варианты будут хуже, буквально опроверг заявление подчиненного и дал понять, что Украина снова столкнется с давлением со стороны Белого Дома.

Друг и доверенное лицо Трампа Стив Уиткофф также сделал заявление о странном аналоге "5 статьи", но без НАТО (что это вообще такое?), подчеркнув, что Украина должна уступить России территории, практически объяснив суть российских уступок словами героя Леся Подервянского: "Чудо в том заключается, что пи***ть не будете вы их".

Над этими господами можно было бы посмеяться и указать на их тотальную некомпетентность, напомнить, что Россия за 2025 год не смогла захватить и 1% украинской земли, зато положила столько людей и довела до ручки собственную экономику, которой для "удара милосердия" не хватает лишь введения обещанных США санкций, введение которых Трампом было бы на самом деле сильным ходом и позволило бы избежать большого унижения на Аляске, но все это крик в бездну.

На самом дне этой бездны находится сам Дональд Трамп, который не видит, как Россия над ним издевается и унижает, а самое страшное – не желает слышать голос разума и не считает аргументы Украины о невозможности раздачи земель реальными. А также уже виртуозно (на самом деле, нет) он отказался от собственного требования о прекращении огня ceasefire (из-за которого едва не распял Зеленского 28 февраля) и теперь говорит только о полном peace deal.

Для чего Зеленский летит в Вашингтон вместе с лидерами Европы

17 августа президент Украины Зеленский прибыл в Брюссель и получил порцию слов поддержки от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других европейских лидеров из "Коалиции желающих".

Также была сформирована европейская "команда по спасению мира" в составе:

Марк Рютте, генсек НАТО;

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии;

Фридрих Мерц, канцлер Германии;

Александр Стубб, президент Финляндии;

Джорджия Мелони, премьер Италии;

Эммануэль Макрон, президент Франции;

Кир Стармер, премьер Великобритании.

Вся эта компания должна стать группой поддержки Зеленского и вылетит в понедельник, 18 августа, вместе с ним в США на встречу с Трампом проводить президенту Америки детоксикацию после разговоров с Владимиром Путиным.

Вот только у Трампа уже заявили, что будут принимать Зеленского отдельно, а команду европейских лидеров отдельно. Поэтому не исключено, что нас ждет повторение скандала в Белом Доме от 28 февраля 2025 года, когда Трамп фактически кричал на украинского лидера и поставил на паузу помощь Украине.

Уже вечером (по киевскому времени) в Белом Доме начнется встреча Трампа и Зеленского.

На ней президент США практически гарантированно будет пытаться ломать и давить, требуя от украинского лидера отречься от Донбасса, который Путин не смог захватить за 12 лет, и пойти на другие уступки России.

У Зеленского очевидно нет другого варианта как отказать Трампу и навлечь на себя его гнев. Именно на это и рассчитывает Путин, ведь так он в глазах Трампа сделает виновным в войне Украину.

И здесь из засады должна выскочить европейская "команда по спасению вселенной" и показать, что они действительно "Коалиция желающих". До этого она мудро выжидала и только нахваливала американского президента. Сейчас же должна показать зубы и быть готовой действовать жестко и не прогибаться под угрозами новых тарифов, отменой контрактов на оружие и всесторонней помощи, а в случае чего – взять всю полноту ответственности на себя.

И тогда, в случае если Трамп снова покажет свое коронное TACO – мы снова окажемся на вершине геополитических качелей и запустим новый цикл, во время которого санкции против России и поставки Украине оружия и разведывательных данных останутся. Вплоть до нового обострения в голове "лидера свободного мира".

Будет ли так? Мы не знаем, но именно от этого зависит будущее Украины и всей Европы также. Ведь следующей может быть именно она.