Світ знову опинився на роздоріжжі після переговорів між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Трамп вирішив подати свій фірмовий TACO – Trump Always Chickens Out – замість обіцяної жорсткої гри проти Путіна. Замість тортильї – червона доріжка для російського диктатора, замість гострого соусу – запопадливі оплески.

Ця зустріч, що мала стати демонстрацією сили, натомість перетворилася на хвалебну оду Путіну, що ставить під сумнів майбутнє міжнародної підтримки України. Зараз Європа готується до рішучих дій на чолі з "Коаліцією охочих", а президент Зеленський вирушив до Вашингтона, щоб відстояти інтереси України.

24 Канал аналізує підсумки переговорів Трампа і Путіна на Алясці та фіксує новий раунд геополітичних гойдалок, які наразі не віщують Україні нічого доброго.

Tако-п'ятниця: чим завершилися переговори Трампа і Путіна на Алясці?

У США є традиція вшановувати по вівторках кулінарну традицію сусідньої Мексики та споживати страви цієї специфічної кухні. Вона відома як Taco Tuesday (Тако-вівторки), а найславетнішими у світі адептом цієї традиції є баскетболіст Леброн Джеймс, який у своїй любові до тако не боїться бути смішним.

Утім, нині навіть він зі своїми 4 титулами чемпіона НБА та 3 золотими Олімпійськими медалями відійшов на другий план, адже за справу взявся справжній гігант, який вшановує TACO ледь не щодня, от тільки замість тортильї, овочів та сиру він пропонує світу продукт власного виробництва – горезвісні TACO, тобто Trump Always Chickens Out (українською – "Трамп завжди дає задню").

Черговий жалюгідний приклад TACO-стратегії від Трампа ми побачили в п'ятницю на Алясці, куди на зустріч із президентом США прибув російський диктатор Володимир Путін.

Старанно розстелена перед Путіним американськими військовими червона доріжка відразу викликала огиду, а оплески на адресу Путіна від Трампа просто шокували, адже наймогутніша людина світу, якою за замовчуванням є президент Сполучених Штатів, чомусь запопадливо аплодувала військовому злочинцю і ще донедавна світовій парії.

"Запопадливість" – це те слово, що стало символом поведінки Трампа в той день. Він тільки те й робив, що шукав бодай якогось схвалення від російського диктатора, забувши про всі свої ультиматуми, "владімір-стопи" та санкції.

Путін радо підігрував Трампу та час від часу вкидував йому наживку у вигляді відлуння власних Трампових заяв про "вкрадені вибори", "війну Байдена" тощо. Задоволений собою та своєю стратегією, Путін поїхав додому.

Так, передчасно (переговори тривали близько трьох годин замість анонсованих речником Путіна Пєсковим 6 – 7), так, без обіду і без пляшки "водки", яку довелося віддати американському журналісту Браяну Глену – бойфренду MAGA-конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, але з нулем у графі "тарифи" та відчуттям добре зробленої роботи. Точніше – її почину, бо далі доробляти все за Путіна взявся сам Трамп і його підлеглі.

Так, Анкоридж-2025 не став Мюнхеном-1938 у форматі 2.0, але легко може стати його початком.

Про що могли домовитися Трамп і Путін і що відбулося?

Після самих переговорів почалися зідзвони, коментарі та зливи в західних ЗМІ. Після завершення саміту, перебуваючи на борту свого літака, Трамп заявив про чудову зустріч з Путіним, але без домовленостей. Він ніби забув про те, що перед переговорами в інтерв'ю каналу FOX News говорив: якщо Путін відмовить, то довгою зустріч не буде – і тоді росіяни пошкодують, що не прийняли його умови.

Але ж Путін так і зробив, а Трамп покарав його не санкціями, а лише відсутністю спільного обіду. Іронія полягала в тому, що грізне інтерв'ю на FOX News вийшло вже після того, як Трамп дав 10 з 10 зустрічі з диктатором.

Далі полетіли інсайди – провідні ЗМІ консенсусно заявили, що Путін вимагає Донбас повністю і ще чимало інших "нюансів", а саме – російську мову як другу державну, особливі права осередкам РПЦ, бан для України на вступ до НАТО тощо. При цьому жодні окуповані території він повертати просто не збирається.

Нагадаємо, що саме остання можливість, яку нібито почув Віткофф у Москві, і була причиною особистої зустрічі Трампа з Путіним, якому американський президент хотів "просто подивитись в очі". Тепер же виходить, що Віткофф просто набрехав і Трамп принижував себе та весь вільний світ заграванням із Путіним задарма, отримавши у відповідь "велике ніщо".

Держсекретар і радник з нацбезпеки Марко Рубіо спробував нівелювати наслідки провалу, заявивши, що насправді США не будуть вимагати від України поступок територіями й не будуть тиснути на Україну. Натомість сам Трамп перепостом допису колеги по MAGA Лорейн Ботеро про те, що Україна має віддати землі Росії, інакше кожні наступні варіанти будуть гіршими, буквально спростував заяву підлеглого і дав зрозуміти, що Україна знову стикнеться з тиском з боку Білого Дому.

Друг і довірена особа Трампа Стів Віткофф також зробив заяву про дивний аналог "5 статті", але без НАТО (що це взагалі таке?), наголосивши, що Україна має поступитись Росії територіями, практично пояснивши суть російських поступок словами героя Леся Подерв’янського: "Чудо в тому полягає, що пи***ти не будете ви їх".

Над цими панами можна було б посміятися та вказати на їхню тотальну некомпетентність, нагадати, що Росія за 2025 рік не спромоглася захопити й 1% української землі, натомість поклала стільки людей і довела до ручки власну економіку, якій для "удару милосердя" не вистачає лише запровадження обіцяних США санкцій, введення яких Трампом було б насправді сильним ходом і дозволило б уникнути великого приниження на Алясці, але все це крик у безодню.

На самому дні цієї безодні перебуває сам Дональд Трамп, який не бачить, як Росія над ним знущається і принижує, а найстрашніше – не бажає чути голос розуму та не вважає аргументи України про неможливість роздачі земель реальними. А також вже віртуозно (насправді, ні) він відмовився від власної вимоги про припинення вогню ceasefire (через яку ледь не розіп'яв Зеленського 28 лютого) і тепер говорить лише про повний peace deal.

Для чого Зеленський летить у Вашингтон разом з лідерами Європи

17 серпня президент України Зеленський прибув до Брюсселя та отримав порцію слів підтримки від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та інших європейських лідерів з "Коаліції охочих".

Також було сформовано європейську "команду з порятунку світу" у складі:

Марк Рютте, генсек НАТО;

Урсула фон дер Ляйєн, голова Єврокомісії;

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини;

Александр Стубб, президент Фінляндії;

Джорджія Мелоні, прем’єрка Італії;

Еммануель Макрон, президент Франції;

Кір Стармер, прем'єр Великої Британії.

Вся ця компанія має стати групою підтримки Зеленського і вилетить у понеділок, 18 серпня, разом із ним до США на зустріч з Трампом проводити президенту Америки детоксикацію після розмов із Володимиром Путіним.

От тільки в Трампа вже заявили, що прийматимуть Зеленського окремо, а команду європейських лідерів окремо. Тому не виключено, що на нас чекає повторення скандалу у Білому Домі від 28 лютого 2025 року, коли Трамп фактично кричав на українського лідера та поставив на паузу допомогу Україні.

Вже ввечері (за київським часом) у Білому Домі розпочнеться зустріч Трампа та Зеленського.

На ній президент США практично гарантовано намагатиметься ламати та тиснути, вимагаючи від українського лідера зректися Донбасу, який Путін не зміг захопити за 12 років, та піти на інші поступки Росії.

У Зеленського вочевидь немає іншого варіанту як відмовити Трампу та накликати на себе його гнів. Саме на це й розраховує Путін, адже так він в очах Трампа зробить винним у війні Україну.

І тут із засідки має вискочити європейська "команда з порятунку всесвіту" та показати, що вони дійсно "Коаліція охочих". До цього вона мудро вичікувала і лише нахвалювала американського президента. Нині ж має показати зуби та бути готовою діяти жорстко та не прогинатися під погрозами нових тарифів, скасуванням контрактів на зброю і всебічної допомоги, а в разі чого – взяти всю повноту відповідальності на себе.

І тоді, в разі якщо Трамп знову покаже своє коронне TACO – ми знову опинимось на вершині геополітичних гойдалок і запустимо новий цикл, під час якого санкції проти Росії та поставки Україні зброї та розвідувальних даних залишаться. Аж до нового загострення в голові "лідера вільного світу".

Чи буде так? Ми не знаємо, але саме від цього залежить майбутнє України та всієї Європи також. Адже наступною може бути саме вона.