Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу психоаналітик Дмитро Ольшанський. Він додав, що так звана сварка у Білому домі, за якою стежив увесь світ, насправді була спланованою. Про це свідчить поведінка Дональда Трампа і його ставлення до Володимира Зеленського від самого початку.

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"Це просто двоє проти одного. З перших же слів вони почали його емоційно розхитувати. Щойно відчинилися двері – Трамп тисне йому руку і тут же каже: "Подивіться, як він вирядився". Від самого початку – неприязнь", – сказав Дмитро Ольшанський.

Провокативна поведінка

Він додав, що далі Трамп і Джей Ді Венс говорили так, ніби навмисне чіплялися до слів Володимира Зеленського.

Ти нам не вказуй, що ми маємо відчувати", "Давай-но ти помовчиш", "Давай-но ти не будеш нам тут вказувати", "Поважай Америку", "Ти виявив неповагу". І це говорить Трамп – людина, яка поводиться як хам, а в кінці ще й образилася! Розумієте, це просто вражає,

– зазначив Ольшанський.

Він припустив, що від початку й до кінця все було сплановано саме для того, щоб у результаті Зеленський змушений був вибачатися перед Трампом.

Нагадуємо, що зустріч Президента України з Дональдом Трампом відбулася 28 лютого. Її метою було підписання угоди про корисні копалини. Втім, під час розмови Дональд Трамп і Володимир Зеленський посварилися в прямому ефірі. Зеленський залишив Білий дім, так і не підписавши угоди, заради якої прибув до США.