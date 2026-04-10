Не импичмент: как еще Трампа могут отстранить от должности и кто его заменит

Учитывая внутриполитическую ситуацию в США, Дональда Трампа могут ожидать проблемы у власти. Определенная часть американских политиков очень недовольны решениями, которые влияют на экономическое положение во всем мире.

Демократическая партия США продвигает 25-ю поправку к конституции, чтобы отстранить Трампа от власти. Даже значительная часть республиканцев также изменили свое отношение к действующему американскому президенту, осуждая его политику. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что есть вероятность, что эту поправку применят, однако не сейчас.

Могут ли отстранить Трампа от власти?

Михаил Шейтельман объяснил, что 25-я поправка, которая позволяет отстранить президента США от власти – это не импичмент, а другой механизм.

Говорится о том, что лидера США лишают полномочий не потому, что он сделал что-то плохое, а учитывая то, что он не способен выполнять свои обязанности.

Поэтому инициировать такое отстранение должны половина членов Совета национальной безопасности и вице-президент США.

Если вице-президент против, то это невозможно инициировать. Но Джей Ди Венсу это выгодно, ведь он станет президентом, если Трампа отстранят,

– сказал политтехнолог.

Однако, по его мнению, Вэнс сейчас не готов к перевороту в США. Главная причина в том, что он сейчас не имеет "политических баллов", чтобы его признала Республиканская партия.

Нужное Вэнсу признание может появиться в зависимости от результатов промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

Важно! В США состоялись масштабные протесты против Трампа. Люди призвали отстранить от власти королей. Участие в протестах приняли миллионы американцев, они требовали у Трампа сложить корону и прекратить жесткую миграционную политику.

Если вице-президент США сможет склонить на свою сторону потенциальных конгрессменов, сенаторов и губернаторов учитывая политические ошибки Трампа, которые никто не будет поддерживать, то у него будет достаточно сил, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и отстранить действующего американского президента от власти.

Какую политику ведет Трамп?