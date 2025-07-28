"Для Трампа проще был бы визит в Китай": зачем Трамп поехал в Европу

Дональд Трамп встретился с Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, чтобы обсудить тарифные вопросы между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Это мог быть непростой визит для американского лидера.

Такое мнение 24 Каналу высказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что в Шотландии Трампа встретили не очень приветливо. Вся Европа не слишком благосклонна к президенту США.

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Почему Трампу проще поехать в Китай, чем в Европу?

Юрий Рашкин заметил, что Трампу приятнее было бы посетить Китай, или какую-то страну с диктатурой, где его бы встречали овациями.

Во всех демократических странах его будут встречать не так, как ему нравится. Трамп и Джей Ди Вэнс рекламируют авторитарное мышление по всей планете. Это, в каком-то смысле, атака на Европу, ведь когда Трамп появляется в Шотландии, то европейцам надо приготовиться,

– предположил он.

На его общественного и политического деятеля из США, поездка в Шотландию не помешает Трампу посетить Китай, где тот, возможно, встретится с Владимиром Путиным.

Отметим, Дональд Трамп сообщил, что получил приглашение от председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай и рассматривает возможность осуществить визит в ближайшее время. Он также не исключил встречи с Владимиром Путиным в рамках этой поездки. По предварительным данным, все трое лидеров могут принять участие в мероприятиях в Пекине в начале сентября по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.