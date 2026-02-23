"Настоящие американцы не рады": Трампа неожиданно потроллили прямо в прямом эфире

В США снова обсуждают вопрос тарифов. И на этом фоне президента неожиданно затроллили прямо в прямом эфире.

Детали приводит The New York Post.

Как в США потроллили Трампа на телевидении?

Американский телеканал CSPAN проводил прямой эфир, во время которого открыл телефонные линии и призвал пользователей обсудить вопрос введения Трампом пошлин. Один из абонентов назвался Джоном Бэрроном, назвался республиканцем из Вирджинии.

Голос Бэррона пародировал голос Трампа, а в комментарии была критика в адрес демократов и решение Верховного суда, которое подорвало таможенную политику президента.

Это практически худшее решение, которое вы когда-либо принимали в своей жизни. Есть дурак Хаким Джеффрис, есть Чак Шумер, который не умеет готовить чизбургер. Конечно, эти люди счастливы. Конечно, эти люди счастливы, но настоящие американцы не будут счастливы,

– высказался Джон Беррон.

Впоследствии ведущая Грета Браунер оборвала его, а режиссеры вывели из прямого эфира. Но отрывок уже распространили в сети.

Почему это можно считать полноценным троллингом Трампа?

Дело даже не в том, что голос дозвонившегося был похож на голос президента США.

Джон Беррон – это давний псевдоним Трампа, который бизнесмен использовал, чтобы комментировать определенные события. Известно, что он прибегнул к этому псевдо – и также в телефонном звонке – в 1984 году. Это было ему нужно, чтобы обмануть исследователей Forbes, которые составляли рейтинг самых богатых людей мира. Тогда Трамп имел меньшее состояние, чем хотел, но мечтал произвести впечатление более богатого человека. И это удалось – журналисты не раскрыли обмана.

Выдумки Трампа стали основой для значительно завышенной оценки состояния для Forbes 400, которая на десятилетия обеспечила бы ему престиж как триумфального бизнесмена,

– признало медиа позже.

В 2016 году даже вышел фильм "Альтер эго Трампа".

"В 1980 году Дональд Трамп столкнулся со шквалом критики СМИ, когда приказал снести две ценные скульптуры в стиле ар-деко, которые задерживали строительство Трамп-тауэр. В течение следующих нескольких дней журналисты пытались связаться с Трампом для получения комментариев, но вместо этого они услышали от "Джона Баррона" – альтер-эго, которое Трамп иногда использовал, общаясь с журналистами", – говорилось в описании фильма.

Интересно! Журналисты подметили: вскоре после звонка на C-SPAN настоящий Трамп вышел на трибуну в зале для пресс-конференций Белого дома и жестко раскритиковал Верховный суд США. Президент заявил, что судьи ведут себя как глупцы и лакеи, что "они очень непатриотичны и нелояльны к Конституции".

Почему Верховный суд США выступил против Трампа?

20 февраля судьи признали незаконными большинство тарифов, введенных в действие Трампом. И отменили их.

Трамп подписал новый указ о тарифах. И все равно это важнейшее поражение Трампа в Верховном суде – несмотря на то, что он назначил около трети судей.