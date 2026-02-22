Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу подытожил предварительные данные расследования, передает Sky News.

Смотрите также "И это не предел": Трамп повышает тарифы для всех стран с 10% до 15% после решения Верховного суда

Что известно об убийстве мужчины на территории Мар-а-Лаго?

По его словам, около 01:30 (08:30 – по Киеву) охрана зафиксировала, что неизвестный проник на территорию Мар-а-Лаго. К месту отправились заместитель шерифа и двое агентов Секретной службы. Они наткнулись на мужчину, который имел с собой канистру с горючим и ружье. Ему приказали бросить предметы на землю.

Мужчина опустил канистру, но поднял ружье в положение для стрельбы. После этого правоохранители открыли огонь и обезвредили угрозу. Злоумышленник погиб на месте.

По данным Секретной службы США, мужчине было около 20 лет. Он был из Северной Каролины. Несколько дней назад семья сообщила о его исчезновении.

По словам следователей, он отправился из Северной Каролины на юг и, вероятно, приобрел ружье по дороге. Коробку от оружия нашли в его автомобиле. Подозреваемый проехал через северные ворота Мар-а-Лаго, когда другой автомобиль выезжал.

Секретная служба отметила, что личность не будут раскрывать, пока об инциденте не сообщат родственникам.

Ружье, с которым неизвестный зашел на территорию поместья Трампа / Фото Sky News

Во время инцидента Дональд Трамп находился в Вашингтоне. Хотя он часто проводит выходные в своем имении во Флориде, на этот раз был в Белом доме. Его жена Мелания Трамп также находилась с ним в Белом доме в субботу вечером. В тот день супруги принимали ежегодный ужин с губернаторами – традиционное мероприятие, во время которого представители обеих партий собираются вместе и общаются с президентом.

Последние покушения на Трампа