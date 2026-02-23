"Справжні американці не раді": Трампа неочікувано потролили просто в прямому ефірі

У США знову обговорюють питання тарифів. І на цьому тлі президента неочікувано затролили просто в прямому ефірі.

Деталі наводить The New York Post.

Як у США потролили Трампа на телебаченні?

Американський телеканал CSPAN проводив прямий ефір, під час якого відкрив телефонні лінії і закликав користувачів обговорити питання запровадження Трампом мит. Один з абонентів назвався Джоном Берроном, назвався республіканцем з Вірджинії.

Голос Беррона пародіював голос Трампа, а в коментарі була критика на адресу демократів і рішення Верховного суду, яке підірвало митну політику президента.

Це практично найгірше рішення, яке ви коли-небудь приймали в своєму житті. Є дурень Хакім Джеффріс, є Чак Шумер, який не вміє готувати чизбургер. Звичайно, ці люди щасливі. Звичайно, ці люди щасливі, але справжні американці не будуть щасливі,

– висловився Джон Беррон.

Згодом ведуча Грета Браунер урвала його, а режисери вивели з прямого ефіру. Але уривок вже поширили в мережі.

Трампа потролили на американському телебаченні: дивіться відео

Чому це можна вважати повноцінним тролінгом Трампа?

Справа навіть не в тому, що голос додзвонювача був схожий на голос президента США.

Джон Беррон – це давній псевдонім Трампа, який бізнесмен використовував, щоб коментувати певні події. Відомо, що він вдався до цього псевдо – і також у телефонному дзвінку – в 1984 році. Це було йому потрібно, щоб обманути дослідників Forbes, які складали рейтинг найбагатших людей світу. Тоді Трамп мав менші статки, ніж хотів, але мріяв справити враження більш багатої людини. І це вдалося – журналісти не розкрили обману.

Вигадки Трампа стали основою для значно завищеної оцінки статків для Forbes 400, яка на десятиліття забезпечила б йому престиж як тріумфального бізнесмена,

– визнало медіа пізніше.

У 2016 році навіть вийшов фільм "Альтер его Трампа".

"У 1980 році Дональд Трамп зіткнувся зі шквалом критики ЗМІ, коли наказав знести дві цінні скульптури в стилі ар-деко, які затримували будівництво Трамп-тауер. Протягом наступних кількох днів журналісти намагалися зв'язатися з Трампом для отримання коментарів, але натомість вони почули від "Джона Баррона" – альтер-его, яке Трамп іноді використовував, спілкуючись із журналістами", – ішлося в описі фільму.

Цікаво! Журналісти підмітили: незабаром після дзвінка на C-SPAN справжній Трамп вийшов на трибуну в залі для пресконференцій Білого дому і жорстко розкритикував Верховний суд США. Президент заявив, що судді поводяться як дурні і лакеї, що "вони дуже непатріотичні і нелояльні до Конституції".

Чому Верховний суд США виступив проти Трампа?

20 лютого судді визнали незаконними більшість тарифів, уведених в дію Трампом. І скасували їх.

Трамп підписав новий указ про тарифи. Та все одно це найважливіша поразка Трампа в Верховному суді – попри те, що він призначив близько третини суддів.