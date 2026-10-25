Рубио планирует провести трехсторонние переговоры по Украине

В ноябре в Абу-Даби должны состояться трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией. Стороны должны обсудить вопрос о завершении российско-украинской войны.

Марко Рубио планирует провести переговоры. Об этом заявил Майк Джонсон в интервью Fox News, сообщает Bloomberg.

Что сказал Джонсон?

В воскресенье, 25 октября, спикер Палаты представителей заявил, что в течение выходных беседовал с президентом Дональдом Трампом и сенатором Марко Рубио. Политики сообщили, что США планируют трехсторонние переговоры.

Они работают над тем, чтобы положить конец войне России против Украины,

– заявил политик.

Он утверждает, что администрация президента США делает все возможное, чтобы положить конец этому конфликту (так Джонсон назвал российско-украинскую войну – 24 Канал). Политик подчеркнул, что Владимиру Путину нельзя доверять. По словам чиновника, США должны относиться к российскому диктатору соответствующим образом.

Напомним, что президент Украины отмечал, что Киев надеется провести трехстороннюю встречу с США и Россией в Абу-Даби в первой половине ноября. Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев готов к переговорам, но пока все зависит от российской стороны.