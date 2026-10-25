Рубио планирует провести трехсторонние переговоры по Украине

Марко Рубио планирует провести переговоры. Об этом заявил Майк Джонсон в интервью Fox News, сообщает Bloomberg.

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Что сказал Джонсон?

В воскресенье, 25 октября, спикер Палаты представителей заявил, что в течение выходных беседовал с президентом Дональдом Трампом и сенатором Марко Рубио. Политики сообщили, что США планируют трехсторонние переговоры.

Они работают над тем, чтобы положить конец войне России против Украины– заявил политик.

Он утверждает, что администрация президента США делает все возможное, чтобы положить конец этому конфликту (так Джонсон назвал российско-украинскую войну – 24 Канал). Политик подчеркнул, что Владимиру Путину нельзя доверять. По словам чиновника, США должны относиться к российскому диктатору соответствующим образом.

Напомним, что президент Украины отмечал, что Киев надеется провести трехстороннюю встречу с США и Россией в Абу-Даби в первой половине ноября. Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев готов к переговорам, но пока все зависит от российской стороны.