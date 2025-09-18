Все обещало, что будет Третья мировая, – Трамп о перспективах большой войны
- Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла привести к Третьей мировой, но сейчас такой угрозы нет.
- Трамп подчеркнул, что война между Россией и Украиной завершится, и признал, что Владимир Путин его подвел.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине могла перерасти в Третью мировую. Однако теперь, по словам политика, такой вероятности уже якобы нет.
Дональд Трамп и Кир Стармер в четверг, 18 сентября.
Что Трамп сказал о войне в Украине?
Дональд Трамп во время визита в Великобританию встретился с премьер-министром Киром Стармером. Президент США сделал ряд заявлений относительно войны в Украине.
Это война, которая могла бы стать Третьей мировой. Но я не думаю, что мы близки к этому. Это шло к Третьей мировой войне, какой позор,
– сказал Трамп.
Американский лидер также в очередной раз подчеркнул, что "все будет сделано правильно" и война между Россией и Украиной завершится.
В то же время Трамп признал, что глава Кремля Владимир Путин его подвел.
Он убивает много людей, а теряет больше, чем убивает. Честно говоря, российских солдат погибает больше, чем украинских,
– добавил президент США.
Визит Трампа в Великобританию: последние новости
Вечером 16 сентября Дональд Трамп с женой Меланией Трамп прибыли в Лондон со вторым государственным визитом в Соединенное Королевство.
Уже на следующий день президент и первая леди прибыли в Виндзор: там их встретили принц и принцесса Уэльские для встречи с королем Чарльзом и королевой Камиллой.
18 сентября Дональд Трамп прибыл в резиденцию Кира Стармера в Чекерси. Во время встречи политики подписали соглашение о технологическом процветании США и Британии.