Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні могла перерости в Третю світову. Однак тепер, за словами політика, такої ймовірності вже нібито немає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа та Кіра Стармера в четвер, 18 вересня.

Читайте також "Вважає Путіна поганим хлопцем": соратник Трампа заявив, що той змінив свою позицію щодо України

Що Трамп сказав про війну в Україні?

Дональд Трамп під час візиту до Великої Британії зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Президент США зробив низку заяв щодо війни в Україні.

Це війна, яка могла б стати Третьою світовою. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до Третьої світової війни, яка ганьба,

– сказав Трамп.

Американський лідер також вкотре наголосив, що "все буде зроблено правильно" і війна між Росією та Україною завершиться.

Водночас Трамп визнав, що очільник Кремля Володимир Путін його підвів.

Він вбиває багато людей, а втрачає більше, ніж вбиває. Щиро кажучи, російських солдатів гине більше, ніж українських,

– додав президент США.

Візит Трампа до Великої Британії: останні новини