Все обіцяло, що буде Третя світова, – Трамп про перспективи великої війни
- Дональд Трамп заявив, що війна в Україні могла призвести до Третьої світової, але зараз такої загрози немає.
- Трамп підкреслив, що війна між Росією та Україною завершиться, і визнав, що Володимир Путін його підвів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні могла перерости в Третю світову. Однак тепер, за словами політика, такої ймовірності вже нібито немає.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа та Кіра Стармера в четвер, 18 вересня.
Що Трамп сказав про війну в Україні?
Дональд Трамп під час візиту до Великої Британії зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Президент США зробив низку заяв щодо війни в Україні.
Це війна, яка могла б стати Третьою світовою. Але я не думаю, що ми близькі до цього. Це йшло до Третьої світової війни, яка ганьба,
– сказав Трамп.
Американський лідер також вкотре наголосив, що "все буде зроблено правильно" і війна між Росією та Україною завершиться.
Водночас Трамп визнав, що очільник Кремля Володимир Путін його підвів.
Він вбиває багато людей, а втрачає більше, ніж вбиває. Щиро кажучи, російських солдатів гине більше, ніж українських,
– додав президент США.
Візит Трампа до Великої Британії: останні новини
Ввечері 16 вересня Дональд Трамп з дружиною Меланією Трамп прибули до Лондона з другим державним візитом до Сполученого Королівства.
Вже наступного дня президент та перша леді прибули до Віндзора: там їх зустріли принц і принцеса Уельські для зустрічі з королем Чарльзом і королевою Каміллою.
18 вересня Дональд Трамп прибув до резиденції Кіра Стармера у Чекерсі. Під час зустрічі політики підписали угоду про технологічне процвітання США та Британії.