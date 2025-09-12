Сегодня нет никаких признаков, что Россия собирается остановить войну. Европа перевооружается и даже идет на долговые обязательства для закупки вооружения. Страны Балтии – Литва, Латвия, Эстония, Польша и даже Финляндия готовятся, ведь не хотят возвращения Советского Союза на свои территории.

Дэрин Гердес, профессор Южного университета Чарлстона, в интервью 24 канала заметил, что эти сигналы свидетельствуют о возможности обострения ситуации, особенно если мир выберет путь умиротворения агрессора. Больше о возможности Третьей мировой, зачем Трампу Министерство войны и что показал военный парад в Китае – читайте далее в материале.

Европа начала действовать, но медленно

Исчерпал ли Запад свой санкционный потенциал? Будут ли Соединенные Штаты запрещать дальнейшие санкции?

Нет. Каждый раз, когда вводится новый болезненный пакет санкций, я думаю, почему этого не сделали раньше. Конечно, могут появляться новые обстоятельства. Например, мы обнаружили суда из теневого российского флота, хотя раньше не знали об их деятельности. Но большинство из них были известны. Это можно было сделать раньше. Проблема не в недостатке возможностей, а в отсутствии политической воли как в Европе, так и в Соединенных Штатах.

Я могу понять, почему в Овальном кабинете не хватает решимости, но почему ее нет в Европе?

Думаю, за последние несколько десятилетий Европа не уделяла должного внимания военной сфере. В этом Дональд Трамп был прав. Он настаивал, чтобы страны НАТО выделяли не менее 2% на оборону. Европейцы медлили, а теперь заявляют, что достигнут 2%, а некоторые даже 3 – 5%.

Дональд Трамп был прав, но настоящим катализатором стал Путин. Если бы не его угроза, этого бы не произошло. Это касается и Украины. Представьте себе дом: если годами не пополнялись запасы, то в критический момент там будет пустая кладовая. Если бы вы регулярно пополняли запасы, то имели бы все необходимое. Именно это сейчас происходит в Европе.

Они понимают, что не имеют достаточно ресурсов и возможностей, чтобы противостоять России. Поэтому действуют медленно, но много говорят. Иногда разговоры также работают. Угроза может быть такой же эффективной, как и реальная битва.

Именно так действует Путин: он угрожает Западу, заявляя, что не уйдет, пока не получит все четыре области Украины. Если ему это удастся – это будет его победа. Но если бы пришлось воевать, то это длилось бы годами и еще неизвестно, смог бы он их захватить. Поэтому угроза – это мощное оружие.

В начале полномасштабного вторжения все в Украине спрашивали, почему Европа помогает мало. Возможно, она просто не имеет достаточного количества вооружения?

Не знаю, была ли это причина, или просто никто не ожидал, что Украина окажется такой сильной. Все ошиблись. В Соединенных Штатах даже предлагали президенту Владимиру Зеленскому эвакуацию. Никто не верил, что Украина выстоит.

Сейчас прошло 1300 дней (с начала полномасштабного вторжения – 24 Канал), и Украина продолжает держать оборону, нанося удары по россиянам на их земле. Поэтому не знаю, была ли это нехватка ресурсов. Просто думали, что вторая армия мира быстро пройдет Украину, что, как оказалось, было ошибочным предположением.

Почему все устали от войны, но не устали от Путина? Вы замечаете эту тенденцию? Трамп раздражен войной, но не диктатором?

Да, Путин – причина всего, и ответственность лежит на нем. Даже вторичные санкции направлены на Индию, чтобы заставить ее остановить определенные действия, а не наказывать Путина напрямую. Не думаю, что Трамп этого хочет. Он недавно заявил, что не хочет портить отношения с Путиным. Но в определенный момент следует признать, этот человек опасен. Надо отойти от представлений, которые были раньше. Если позволить этому продолжаться, это нанесет непоправимый ущерб репутации навсегда. Но Трамп, кажется, не способен увидеть это.

Зачем Трампу Министерство войны?

По поводу идеи переименования Министерства обороны США в Министерство войны, видите ли вы в этом более глубокий смысл или это просто шум, который не означает, что США готовятся к войне?

Это шум, а не сигнал, это обманчиво. Министерство войны – это прежнее название нынешнего Министерства обороны, которое использовалось в течение почти 170 лет, начиная со времен Джорджа Вашингтона. После Второй мировой войны его реорганизовали, объединили армию и военно-морской департамент и создали Министерство обороны.

Само переименование ничего не значит. Насколько я понимаю, даже исполнительный указ не имеет реальной силы, потому что для официального изменения названия нужен акт Конгресса. Поэтому все это шум, а не сигнал. Настоящая проблема гораздо глубже.

В Соединенных Штатах существует доктрина, согласно которой мы можем действовать в одном театре военных действий. Внимание должно быть сосредоточено на Азии, поскольку Китай признан как потенциально самый большой противник. Эта доктрина действует уже почти два года и она объясняет, почему помощь Украине идет так медленно. Мы понимаем, что не можем увязнуть там и сохранять одновременно фокус на Китае.

Сейчас циркулирует новый аналитический документ, который может изменить доктрину, согласно которому внимание будет сосредоточено исключительно на собственных интересах, на территории самой страны и ее сфере влияния от Северной Америки до Центральной, включая Гавайи и Аляску.

Если это произойдет, мы увидим изоляционизм в беспрецедентных масштабах, и это позволит агрессорам действовать еще агрессивнее. Это очень тревожная перспектива. Итак, переименование Министерства обороны – это не то, чего следует бояться. Но то, что происходит за кулисами, гораздо опаснее.

Оценка военных возможностей Китая

Китай на военном параде показал новые виды вооружения, в частности гиперзвуковые ракеты для уничтожения авианосцев. Это очевидный сигнал о возможной войне с США из-за Тайваня. Как вы оцениваете то, что происходит в Китае?

Они слишком стараются выглядеть жесткими. Я много лет занимаюсь боевыми искусствами. Если вы встретите человека, который не имеет такого опыта, то он стремится выглядеть грозно. Настоящий мастер боевых искусств так себя не ведет. Он занимает позицию для мгновенного удара без шума, тихо и уверенно. Это удачная аналогия для Китая.

Сравните это с американским парадом, который RT и другие высмеивали. Наши солдаты раздавали детям конфеты из танков. Вот такой парад я поддерживаю. Если ты действительно сильный, тебе не нужно это доказывать. Поэтому я не впечатлен, это пустой жест.

Россия ведет себя так же. Ее пилоты устраивали показательные выступления на авиасалоне в Ле Бурже, что во Франции, и на другом шоу в Великобритании. Я не говорю, что у них слабые пилоты, но точно не лучшие в мире.

Россияне стали второй армией в Украине. Они слишком стараются демонстрировать силу, а действительно сильный не ходит и не доказывает это всем.

Говорят, что если кто-то угрожает убить вас, стоит поверить.

Это справедливо, но меня не впечатлило то, что делает Пекин. Да, они хорошо маршируют, и что с того? Это не боевая эффективность. В затяжном, сложном конфликте я поставил бы на традиционную армию. Я не имею в виду то, что сейчас демонстрирует Украина. В ближнем бою с дронами Украина не имеет себе равных. Но в долгосрочной войне я ставлю на США, а не на Китай. Меня не впечатляет синхронный марш. Это больше подходит для Олимпиады.

Как долго Китай сможет сохранять этот баланс между громкими заявлениями о мире и демонстрацией военной силы?

Си Цзиньпин имеет амбиции, и я не знаю, что может их активировать, но начать войну за Тайвань будет катастрофической ошибкой.

Я хочу вспомнить Си и Россию. Министр иностранных дел Китая заявил, что они не хотят, чтобы Россия проиграла, но я не думаю, что они хотят, чтобы она победила. Звучит странно, но это так. Они хотят использовать Россию. Они сделали ее своим вассалом. Это меркантилизм.

В XVII веке была система, когда метрополия, например Великобритания, имела колонии, которые поставляли сырье, а метрополия готовую продукцию. Сейчас Пекин старший партнер, а Москва слабый. Китай хочет сохранить этот баланс, получая выгодные условия на нефть и газ. Да, они поддерживают Россию технологиями и оборудованием, но не настолько, чтобы она могла победить. Они хотят, чтобы Россия не проиграла, но и не выиграла. Это сложно понять, но именно так выглядит позиция Пекина.

Многие эксперты говорили, что значительная часть европейцев хочет для Украины одного, чтобы она не проиграла, но и не победила. Что-то среднее.

Это несколько иная история. В эпоху Джо Байдена Запад сдерживался, точнее его сдерживал Путин, из-за угроз ядерным оружием. У Европы не хватает политической воли и вооружения, поэтому будет задержка. Но Германия уже открывает заводы по производству боеприпасов и возобновляет работу артиллерийских предприятий. Это серьезный сигнал, они начинают действовать по-настоящему.

Зависимость России от Китая растет

Как вы сейчас видите Россию – она зависима от Китая или остается союзником?

Зависимость растет. Раньше Китай был где-то внизу, а Россия – высоко. Но со временем все изменилось, и война лишь ускорила этот процесс. По всем показателям – валовому внутреннему продукту, численности населения, технологическим возможностям – Китай значительно опережает Россию. Но Россия до сих пор видит себя как бывший Советский Союз, считает себя поражающей. Однажды ее ждет очень неприятное пробуждение.



Зависимость России от Китая растет / Getty Images

Итак, мы наблюдаем изменение мирового порядка или глобальный беспорядок?

Происходит изменение. Частично то, что мотивирует администрацию Трампа – это попытка отделить Россию от Китая, потому что не стоит, чтобы он получал поддержку от России. Если их разъединить, это будет геополитически выгодно, ведь они сближаются из-за того, что Россия все больше зависит от Китая. Этого не хотят Япония, Южная Корея, Филиппины, или Австралия.

Но Россия уже в таком состоянии, что обращается за помощью к Северной Корее. Если приходится обращаться к КНДР – это не признак силы. Возможно, лучшее объяснение – это попытка быть мягче с Путиным, чтобы оттянуть его от Китая, потому что никто не хочет, чтобы они были вместе и их соседи тоже.

О желании Путина, Си и Кима править до 150 лет

Какой была ваша реакция, когда вы услышали разговор, который случайно записали между Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном, о бессмертии и жизни в течение 150 лет?

Это свидетельствует, насколько они неадекватны. Они серьезно думают, что будут у власти через 150 лет. Моему отцу за 90, он тяжело передвигается, хоть и бодрый для своего возраста. Как вы себе представляете жизнь в 114, 135 или 150 лет? И органы для этого нужно откуда-то брать. Они что, просто ждут своей очереди на пересадку? Или получают очень здоровые органы от кого-то? Что вообще происходит у них в голове? Это все говорит о масштабах мании величия – и Путина, и Си Цзиньпина.

Что это значит для Украины, когда Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встретились? Мы уже видели их раньше, но сейчас в 2025 году это демонстрирует новые сигналы?

Они хотели бы, чтобы вы подумали, будто это что-то грандиозное, мол, посмотрите, какие мы сильные. Но представители Северной Кореи и России спорили между собой из-за настройки кондиционера. Путин хотел одну температуру, Ким – другую. Они серьезно ссорились из-за этого.

Северокорейцы протирали все вокруг, чтобы не осталось ни одного следа ДНК Кима. Он даже привез с собой собственный туалет, чтобы не оставить биологических следов, чтобы нельзя было определить, болен ли он. Я не совсем понимаю, как это технически устроено, но суть в том, что они не доверяют друг другу. Совсем. И это присуще авторитарным режимам – они сотрудничают, но не доверяют. Вспомните, с чего началась Вторая мировая война – с Польши.

А реакция Трампа где-то как у обиженного ребенка, которому не дали приглашение? Он написал об этом в Truth Social.

Не уверен, что дело в отсутствии приглашения. Скорее он понял, что они что-то замышляют, бряцают оружием, демонстрируют силу. В этот момент у него бывает прозрение, а потом он снова возвращается к своей привычной линии – не портить отношения, которые, как он считает, у него есть с Путиным. Я подчеркиваю – как он считает.

Не думаю, что Путин воспринимает эти отношения так же как Трамп. Это как в романтических отношениях: один считает, что его любят, а другой, что просто терпит, примерно так.

Какую ошибку сделал Трамп по противостоянию с Китаем?

Может ли торговая война с США сблизить Индию с Россией и Китаем?

Вот в этом и заключается парадокс. Исторически Индия и Китай недолюбливают друг друга. Они давно не появлялись вместе на одной площадке. И я считаю, что это стратегическая ошибка со стороны США – вводить тарифы против Индии из-за российской нефти. Мы сами толкаем ее в объятия Китая, чего бы не случилось естественным путем. Вместо того чтобы решать проблему напрямую с Путиным, мы создаем новую. Это одна ошибка, усиливающая другую.

Трамп пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит G20, который состоится в Соединенных Штатах в следующем году. Думаю, он был обязан это сделать по протоколу, но все же..

Он пригласил их как наблюдателей. Хотя, вероятнее всего, они не захотят приехать в этом статусе. Лично я хотел бы, чтобы мир был в состоянии мира, но пока Россия делает то, что она делает с Украиной, я не хочу поощрять ее к участию в международных мероприятиях. Это недопустимо. Это посылает ужасный разрушительный сигнал. Мы не должны этого допускать.

Существует ли угроза Третьей мировой войны?

Я не люблю спекулировать на тему Третьей мировой войны, но вопрос, который я не решалась поставить год назад, теперь кажется мне жизненно важным – видите ли вы Третью мировую войну как реальную?

Думаю, Польша и страны Балтии показывают своим поведением на границе с Россией, что они готовятся к чему-то действительно серьезному и опасному с ее стороны. Они ожидают продолжения. Я не вижу никаких признаков того, что Россия намерена остановиться.

Европа перевооружается, даже идет на долговые обязательства для закупки вооружений. Внутри ЕС допускается увеличение долга, если он направлен на оборону. Все эти сигналы свидетельствуют, что ситуация может обостриться. Я не знаю, будет ли это ограниченный конфликт, или он перерастет в нечто большее. Все зависит от того, как мы будем действовать.

Если продолжим путь частичного умиротворения, вероятность конфликта возрастет. Если же начнем усиливать давление, как следует, шансы на эскалацию снизятся.

Страны Балтии не выбирают путь умиротворения. По словам некоторых экспертов, Россия провоцирует Литву, Латвию, Эстонию и Польшу, примерно так же, как она провоцировала Украину в 2022 году: сотни солдат у границы, учения, агрессивная пропаганда.

То же самое происходит с Финляндией. Россия действует по тому же сценарию. Они снова заявляют, что исторические российские земли под угрозой, как она их определяет. Если вы живете в странах Балтии, вы не хотите возвращения к насильственному поглощению Советским Союзом, как в 1940-е годы. Никто этого не хочет, поэтому они готовятся.

Важно! После того как в ночь на 10 сентября российские дроны атаковали Польшу, 5 европейских стран отправят Варшаве военную помощь. Среди них Франция, Великобритания, Чехия, Нидерланды и Швеция. Таким образом они хотят обезопасить восточный фланг НАТО.

Как Путину удается манипулировать Трампом?

Если Трамп осознает, что Путин им манипулировал, что он сделает?

Я не знаю, как донести это до него. Думаю, единственный способ, если достаточно представителей его собственной Республиканской партии скажут Трампу, что его историческое наследие будет в том, что он позволил Путину топтать себя и спровоцировать Третью мировую войну.

Если он не услышит это, если не осознает по-настоящему, я просто не вижу, как его можно оторвать от той иллюзорной дружбы с Путиным, которую он хранит в своей голове. Я хотел бы увидеть это осознание, но пока не вижу.

То есть он просто не воспримет это как реальность?

Я надеялся, что он осознает это раньше, но, видимо, этого не произошло. По крайней мере пока что. Я не знаю, что может заставить его изменить мнение. Хотел бы дать вам более точный ответ, но пока не могу.

Я читала несколько статей о том, какие тактики использует Путин, чтобы Трамп вел себя именно так, как он ведет себя. Там упоминались методы КГБ. Публично Путин говорит о Трампе с восхищением, хвалит его дипломатию, поведение, политику, а на самом деле просто игнорирует американского президента, и как-то это психологическое давление работает, влияет на восприятие.

Да, и Путин готовит почву на поле боя. Мол, посмотрите, это неизбежно, Трамп поддерживает победителя. Пока он считает, что Россия побеждает – он идет по этому пути. Дезинформация доходит до Трампа через советников, потому что для них кадры – это политика, и он слышит, мол, посмотрите, что делают россияне.

Когда Владимир Зеленский встретился с ним и показал, что Россия за тысячу дней смогла захватить около одного процента территории Украины, при этом потеряв до одного миллиона человек, – это было блестяще. Это действительно пробило стену восприятия. Но Трамп склонен слушать того, с кем он говорил в последнее, поэтому я просто не знаю, что будет дальше.

Что происходит в партии Трампа?

Наконец встал вопрос, если война продлится до следующих выборов президента США, останутся ли в Республиканской партии те, кто открыто поддерживает Украину?

Да, в Республиканской партии есть раскол. Я – республиканец старой школы, времен Рональда Рейгана. В 2016 году Дональд Трамп полностью изменил направление партии. Мы начали обсуждать темы, которые раньше были чужды республиканцам, например, тарифы. Он подписал около двухсот указов, хоть мы критиковали чрезмерное использование полномочий.

Фокус с позиции Джорджа Буша, что мы должны защищать демократию, сместился. Это серьезный сдвиг, и теперь в партии существует реальный раскол. Сторонники движения MAGA набирают силы, а такие как я, оказались в меньшинстве. Что произойдет за три года – сказать невозможно. В политике это целая вечность.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен баллотироваться в президенты?

Уверен, он бы этого хотел. Но вице-президенты редко становятся президентами. Чаще всего президентами становятся бывшие госсекретари. Марко Рубио, который активно поддерживает Украину, мог бы стать таким, вместе с Китом Келлогом как госсекретарем. Это был бы гораздо более благоприятный сценарий.

Вэнс в этом вопросе даже хуже, чем Трамп, ведь для него это вопрос идеологии. В то же время для Трампа это скорее личное желание быть другом Путина. Он не имеет четкой идеологической привязки, а Вэнс убежденный идеолог. Он жесткий, непоколебимый.

Обратите внимание! Ранее Джей Ди Вэнс заявлял о готовности стать президентом Соединенных Штатов, если с Трампом что-то случится.

Мои американские друзья говорили, что по сравнению с Вэнсом Трамп просто бабочка, потому что Вэнс настоящий идеолог.

Именно так. Вэнс хуже, а Трамп теоретически может изменить курс, потому что не связан идеологией. Хотя я не знаю, что может заставить его это сделать. Вэнс – нет, он твердо стоит на своей позиции. Это как с бывшими президентами. Было понятно, в каком направлении смотрит Джордж Буш, было понятно, в каком направлении смотрит Барак Обама. Это было нормально и ожидаемо. Трамп может колебаться, но продолжает тянуться к России из-за отношений с Путиным, хотя весь мир это видит, кроме него.

Честно говоря, я скучаю по Джо Байдену.

Я критиковал Байдена за то, что он позволил Путину себя сдерживать, но он пытался поддерживать Украину. А Трамп пришел и вместо того, чтобы стать на сторону Украины, решил выступать как честный посредник между сторонами. Это была ошибка. Он должен был поддерживать Украину и продвигать эту позицию.

Что бы там ни было, сейчас у нас другой президент, и я не знаю, куда это все приведет. Но, думаю, нам придется гораздо больше рассчитывать на себя, чем на кого-то еще.

Мне жаль. Запад с вами на словах, но не уверен, что в действиях, которые вам необходимы. Хотя есть позитивные сигналы. Германия запускает артиллерийские заводы. Такие конкретные шаги показывают движение в нужную сторону.