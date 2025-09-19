Три военных самолета России находились в воздушном пространстве страны НАТО. Вражеские истребители в течение 12 минут летели по Эстонии и почти приблизились к ее столице.

Политолог Игорь Рейтерович заметил в эфире 24 Канала, что от Владимира Путина можно было ожидать подобных действий. Это уже не первая провокация России в отношении страны-члена Альянса.

Что хочет показать Путин истребителями в Эстонии?

Сначала Кремль запускал дроны, теперь самолеты. Суть самолетов в том, что они быстро залетели и вылетели. Россияне всегда могут сказать якобы их авиация просто "разворачивалась" в Эстонии. Подобное мы видели, когда белорусские вертолеты залетали в Польшу.

К тому же не впервые российские самолеты подлетают близко к шведским, норвежским кораблям. Вполне вероятно, что следующий раз, когда будет дроновая атака на Украину, то определенное количество беспилотников залетит в какую-то другую натовскую страну. Не обязательно это будет Польша. Может быть Румыния или какая-то другая страна, которая граничит с Украиной, но является членом НАТО.

То есть для Путина важна география. Ему надо показать, что он не выступает конкретно против какой-то страны, а воюет со всем Альянсом. Для него это повышение ставок,

– подчеркнул политолог.

Какой должна быть реакция НАТО?

Все зависит от того, что будет делать Россия, будет ли Путин поднимать ставки. Например, лучшим ответом НАТО на провокации против Польши, была бы история, если бы Альянс начал консультации с Украиной и договорились о создании бесполетной зоны на 200 километров в глубину Украины.

Ее могли бы контролировать самолеты Альянса и системы ПВО. Формально войск НАТО не будет на территории Украины, но бесполетная зона позволит закрыть даже часть наших западных городов.

Как бы отреагировал на это Путин? Конечно, истерикой и, возможно, начнет повышать ставки. Но, я убежден, что он первым отступит, потому что у него нет ресурсов воевать с НАТО,

– отметил политолог.

Большинство стран до сих пор не осознали, что война может происходить на территории Европы. Но все это зависит от политиков, которые сейчас у власти в этих государствах.

Например, Россия проводила военные учения "Запад – 2025". Было бы правильно если бы войска НАТО в ответ провели свои учения на границе с Россией и Беларусью с моделированием задачи ядерных или ракетных ударов по территории гипотетического противника на территории этих двух стран.

Что известно о российских самолетах в Эстонии?