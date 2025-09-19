Три військові літаки Росії перебували у повітряному просторі країни НАТО. Ворожі винищувачі впродовж 12 хвилин летіли Естонією та майже наблизились до її столиці.

Політолог Ігор Рейтерович зауважив в ефірі 24 Каналу, що від Володимира Путіна можна було очікувати подібних дій. Це вже не перша провокація Росії щодо країни-члена Альянсу.

Дивіться також Тоді Кремль поводився б інакше: політолог сказав, як НАТО має відреагувати на літаки в Естонії

Що хоче показати Путін винищувачами в Естонії?

Спочатку Кремль запускав дрони, тепер літаки. Суть літаків в тому, що вони швидко залетіли й вилетіли. Росіяни завжди можуть сказати нібито їхня авіація просто "розверталася" в Естонії. Подібне ми бачили, коли білоруські гелікоптери залітали в Польщу.

До того ж не вперше російські літаки підлітають близько до шведських, норвезьких кораблів. Цілком ймовірно, що наступний раз, коли буде дронова атака на Україну, то певна кількість безпілотників залетить до якоїсь іншої натівської країни. Не обов'язково це буде Польща. Може бути Румунія або якась інша країна, яка межує з Україною, але є членом НАТО.

Тобто для Путіна важлива географія. Йому треба показати, що він не виступає конкретно проти якоїсь країни, а воює з усім Альянсом. Для нього це підвищення ставок,

– наголосив політолог.

Якою має бути реакція НАТО?

Все залежить від того, що робитиме Росія, чи підійматиме Путін ставки. Наприклад, кращою відповіддю НАТО на провокації проти Польщі, була б історія, якби Альянс почав консультації з Україною та домовилися про створення безпольотної зони на 200 кілометрів в глибину України.

Її могли б контролювати літаки Альянсу й системи ППО. Формально військ НАТО не буде на території України, але безпольотна зона дозволить закрити навіть частину наших західних міст.

Як би відреагував на це Путін? Звісно, істерикою і, можливо, почне підвищувати ставки. Але, я переконаний, що він першим відступить, бо у нього немає ресурсів воювати з НАТО,

– зауважив політолог.

Більшість країн досі не усвідомили, що війна може відбуватися на території Європи. Але все це залежить від політиків, які зараз при владі у цих державах.

Наприклад, Росія проводила військові навчання "Запад – 2025". Було б правильно якби війська НАТО у відповідь провели свої навчання на кордоні з Росією та Білоруссю з моделюванням завдання ядерних чи ракетних ударів по території гіпотетичного супротивника на території цих двох країн.

Що відомо про російські літаки в Естонії?