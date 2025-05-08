Одна из уступок, – Сикорский об отказе США от участия в создании трибунала для Путина

США приостановили свое участие в процессе создания трибунала по преступлению агрессии против Украины. Этот шаг – одна из уступок, которые новая американская администрация делает для Владимира Путина.

Так считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду". Политик общался с журналистами в Варшаве после неформального заседания министров иностранных дел ЕС.

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Что заявил Сикорский

Глава польского МИД назвал отказ США принять участие в создании трибунала по наказанию Путина трибунала по наказанию Путина одной из около 10 американских уступок для Кремля.

Он также отметил, что "не увидел ни одной уступки со стороны Путина" взамен.

Надеюсь, что президент Трамп, будучи настолько известным как переговорный, сделает правильный вывод и начнет поощрять Путина стать более благоразумным – как через давление, так и через негативные стимулы,

– подчеркнул Сикорский.

К слову, ранее главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила об "окончательном политическом одобрении" трибунала для Путина. Для этого министры иностранных дел ЕС в пятницу, 9 мая, посетят Украину.