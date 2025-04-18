Об этом вечером в интервью телеканалу LCI рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, информирует 24 Канал.

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Главы МИД приедут 9 мая в Киев

Глава МИД Франции сообщил, что другие главы МИД ЕС прибудут в Киев 9 мая и одновременно подтвердил и свой визит в столицу Украины.

Министры иностранных дел европейских стран встретятся в Киеве 9 мая. Я, безусловно, буду там,

– сказал Барро.

По его словам, поездкой в Киев на День Европы лидеры Европейского Союза хотят продемонстрировать солидарность с Украиной.

Ранее "Польское радио", ссылаясь на главу польской дипломатии Радослава Сикорского, сообщало, что европейские чиновники планировали собраться во Львове.

Отметим, что в России в этот день устраивают парад. Еще в феврале Путин начал собирать своих "друзей" на очередной парад 9 мая. Как уже известно, Фицо отметил, что точно планирует приехать в российскую столицу. Компанию для Фицо составит еще несколько лидеров, о чем писали пропагандистские СМИ.