Джастин Трюдо записал прощальное видео перед отставкой с должности премьера Канады

Джастин Трюдо покидает пост премьер-министра Канады. В четверг, 13 марта, он обратился к гражданам с прощальным обращением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Джастина Трюдо в соцсети Х.

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Что сказал Трюдо в обращении

Так, в своем видео Джастин Трюдо заявил, что гордится службой стране, граждане которой отстаивают правильные ценности, всегда готовы к вызовам и поддерживают друг друга в важнейшие моменты. Он сказал, что, хотя это его последний день в должности, он всегда будет оставаться "смелым и беспрекословно канадцем".

Экс-министр отметил, что его единственное пожелание – чтобы независимо от вызовов, которые предстанут перед канадцами, они "всегда оставались такими же".

Отметим, что 14 марта присягу на церемонии в Ридо-Холл в Оттаве должен принять новый лидер Либеральной партии – Марк Карни. Именно он заменит Трюдо на посту премьер-министра Канады.

Сам Трюдо не планирует баллотироваться в своем округе в Монреале на следующих выборах.