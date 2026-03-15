Не Россия: одна из бывших советских республик направила Ирану гуманитарную допомогу

Совместная американо-израильская военная операция на Ближнем Востоке продолжается. Помощь Ирану на фоне обострения ситуации с безопасностью в стране отправила бывшая советская республика. Речь идет о Туркменистане.

Об этом информирует государственное новостное агентство Turkmenistan Today. Из столицы страны, Ашхабада, 15 марта отправились четыре рефрижераторных грузовика с медикаментами, медицинскими материалами, одеждой и продуктами питания.

Что известно о поддержке для Ирана со стороны Туркменистана?

Отмечается, что помощь профинансировал благотворительный фонд, а груз адресован жителям Ирана, прежде всего детям, как жест дружбы и братских отношений между странами.

Также сообщается, что в Туркменистан уже прибыли около 250 человек из 16 государств. Они пересекли границу с Ираном, длина которой между странами составляет примерно 1148 километров.

Кроме того, президент Туркменистана подписал специальный указ, ссылаясь на традиции туркменского народа, принципы добрососедства, а также по случаю месяца Ораза и священной ночи Гадыр гиджеси.

Документ предусматривает отправку гуманитарного груза. Речь идет, собственно, о медикаментах, медицинские средства и другие необходимые вещи от имени Благотворительного фонда помощи детям, нуждающихся в опеке, имени Гурбангулы Бердымухамедова для населения Ирана, прежде всего детей.

