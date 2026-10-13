"Спасибо за честность": премьер и президент Польши вступили в спор из-за угрозы со стороны России

Премьер-министр Польши Дональд Туск 13 октября резко отреагировал на слова президента Кароля Навроцкого о нападении России на НАТО. Глава правительства саркастически поблагодарил его за игнорирование реальной угрозы.

Свой ответ глава польского правительства опубликовал в социальной сети X, комментируя обвинения в разжигании страха. Туск отметил, что Навроцкий не видит усиления угрозы со стороны Москвы, а также терпимо относится к присутствию пророссийских сил в политике.

Как развивался конфликт?

В своем посте премьер-министр упомянул одиозного ультраправого политика Гжегожа Брауна.

Господин Кароль Навроцкий заявил, что не видит усиления угрозы со стороны России. Он также не видит проблемы в присутствии Брауна и его пророссийской партии в польской политике. Спасибо за честность,

– написал Дональд Туск.

На эту публикацию сразу отреагировал пресс-секретарь Навроцкого Рафал Лескевич. Он заявил, что стиль коммуникации премьера сводится к выдумкам. Также пресс-секретарь добавил, что партия "Конфедерация польской Короны" пользуется поддержкой части поляков, поэтому ее следует рассматривать как важную составляющую политики.

Что предшествовало спору?

Ранее в одном из интервью Кароля Навроцкого спросили о росте российской угрозы, напомнив слова Туска о готовности США соблюдать союзнические договоры. Тогда Навроцкий обвинил главу правительства в разжигании страха. Кроме того, в сентябре глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявлял, что правительство использует сообщения об опасности для получения политических выгод.

Напомним, что польские власти неоднократно подчеркивали серьезность ситуации. В частности, во время Варшавского форума по безопасности Дональд Туск сравнил обвинения Украины в ведении войны с нацистской пропагандой и предупредил, что Россия не остановится.

Из-за агрессивного поведения Кремля в Польше даже готовят закон о "предвоенном положении", который должен расширить полномочия военных для реагирования на гибридные угрозы.