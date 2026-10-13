Свою відповідь очільник польського уряду опублікував у соцмережі Х, коментуючи звинувачення в розпалюванні страху. Туск зазначив, що Навроцький не бачить посилення небезпеки з боку Москви, а також толерує присутність проросійських сил у політиці.

Як розгортався конфлікт?

У своєму дописі прем'єр-міністр згадав одіозного ультраправого політика Гжегожа Брауна.

Пан Кароль Навроцький заявив, що не бачить посилення загрози з боку Росії. Він також не бачить проблеми в присутності Брауна та його проросійської партії в польській політиці. Дякую за чесність,

– написав Дональд Туск.

На цей випадок одразу відреагував речник Навроцького Рафал Лескевич. Він заявив, що стиль комунікації прем'єра зводиться до вигадок. Також речник додав, що партія "Конфедерація польської Корони" має підтримку частини поляків, тому її слід розглядати як важливу складову політики.

Що передувало суперечці?

Раніше в одному з інтерв'ю Кароля Навроцького запитали про зростання російської загрози, нагадавши слова Туска про готовність США дотримуватися союзницьких договорів. Тоді Навроцький звинуватив главу уряду в розпалюванні страху. Крім того, у вересні голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявляв, що уряд використовує повідомлення про небезпеку для отримання політичних вигод.

Нагадаємо, що польська влада неодноразово наголошувала на серйозності ситуації. Зокрема, під час Варшавського безпекового форуму Дональд Туск порівняв звинувачення України у війні з нацистською пропагандою й попередив, що Росія не зупиниться.

Через агресивну поведінку Кремля в Польщі навіть готують закон про "передвоєнний стан", який має розширити повноваження військових для реагування на гібридні загрози.