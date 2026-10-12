Під час відкриття форуму політик висловив жаль через те, що сьогодні знову доводиться нагадувати базові істини.

Що сказав Туск на форумі?

За словами польського міністра, у світі дедалі гучнішими стають голоси, які намагаються зняти з Росії частину провини.

У Польщі й в цілому на Заході ми не повинні мати жодних ілюзій щодо того, що відбувається в Україні, що йдеться про конфронтацію добра і зла,

– заявив Дональд Туск.

Він підкреслив, що ніхто не зможе позбавити агресора повноти відповідальності за розв'язані бойові дії. Будь-які спроби перекласти провину на жертву є прямою допомогою Кремлю. Також Туск підкреслив, що ніхто і ніщо не зніме стовідсоткової відповідальності Росії за війну. Будь-хто, хто припускає, що це Україна відповідальна за війну, дає цінний подарунок агресору, Путіну.

Про які історичні паралелі нагадав Туск і в чому загроза?

Польський урядовець нагадав про події Другої світової війни, коли нацистська пропаганда так само намагалася переконати світ, ніби Польща винна в агресії проти неї. Він також додав, що сьогодні вони чують те саме з Москви. І на жаль, все частіше з деяких європейських столиць, закликавши міжнародну спільноту не допустити перекручування фактів.

Заяви про лунали на тлі рішень президента США Дональда Трампа, який оголосив про досягнення домовленостей із правителем Росії Владіміром Путіним щодо поставок російського дизельного палива. Скасування санкцій викликало обурення в Україні та Європі, а Президент Володимир Зеленський назвав це рішення несправедливим.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп робив заяви, у яких перекладав частину відповідальності за війну на Україну.