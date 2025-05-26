Мы хотим помочь, но также заработать на этом большие деньги, – Туск о восстановлении Украины

Польша расширит евротерминал в городе Славкув. Там планируют удвоить перегрузочные возможности. Премьер Дональд Туск заявил, что Польша хочет помочь в восстановлении Украины, при этом заработать на восстановлении большие деньги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskie Radio.

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Туск о восстановлении Украины

Дональд Туск заявил, что в городе Славкув будет "самый большой" логистический хаб такого типа в Европе. Впрочем, речь идет не только о побитии рекордов. Премьер подчеркнул, это также будет "золотым интересом" для Польши. Добавил, что важно сохранить контроль над такими местами, как крупнейший логистический хаб.

На пресс-конференции глава правительства заявил, что Польша хочет заработать большие деньги на восстановлении Украины.

Нет ничего плохого в том, чтобы сказать так: мы хотим заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать, и для этого нужен этот специальный хаб,

– подчеркнул Дональд Туск.

Премьер добавил, что речь идет не только об Украине, о восточном направлении. По его словам, именно поэтому Польша инвестирует столько денег и столько работает, чтобы Славкув стал европейской логистической силой, крупнейшим центром в Европе.

Туск подчеркнул, что это такое "логистическое сердце", где эти потоки не только в направлении восток – запад, но и север – юг, подчеркнул премьер.

Также польский премьер сказал, что этот терминал в будущем, после завершения войны России против Украины, будет перегрузочным центром для товаров со всей Азии и Китая.