Сложные и длительные: Туск сделал заявление о мирных переговорах
- Дональд Туск заявил, что переговоры о мире в Украине еще далеки от завершения, несмотря на участие США в гарантиях безопасности.
- Туск предостерег, что Россия может попытаться посеять разногласия между партнерами, чтобы навязать свои условия мирного урегулирования.
Политик заявил, что мирные переговоры по Украине остаются сложными и далеки от завершения, а ключевые решения еще не приняты. Участие США в гарантиях безопасности воспринимают как важный сигнал, но конфликтные вопросы все еще нуждаются в урегулировании.
Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в своих социальных сетях, передает 24 Канал.
Почему переговоры далеки от завершения?
По словам Дональда Туска, Запад и Украина могут потерпеть поражение в переговорах. Это произойдет если России удастся посеять разногласия между партнерами и навязать собственные условия мирного урегулирования.
В то же время польский премьер назвал заявление о готовности США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины важным и позитивным сигналом. Он подчеркнул, что несмотря на это мирные переговоры остаются сложными и еще далеки от завершения.
Напомним! Ранее Владимир Зеленский заявлял, что мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности – на 100%.
Что заявляет Кремль о ходе мирных переговоров?
Песков заявил, что Украина должна вывести войска с Донбасса для остановки войны. Кремль не комментирует идею создания свободной экономической зоны на Донбассе и совместного управления ЗАЭС, а также якобы не обсуждал рождественское перемирие с Трампом.
Путин и Трамп собираются поговорить после встречи с Зеленским. Кремль оценит информацию от США и предложит свои варианты мирного плана.