Сложные и длительные: Туск сделал заявление о мирных переговорах

Политик заявил, что мирные переговоры по Украине остаются сложными и далеки от завершения, а ключевые решения еще не приняты. Участие США в гарантиях безопасности воспринимают как важный сигнал, но конфликтные вопросы все еще нуждаются в урегулировании.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск написал в своих социальных сетях, передает 24 Канал.

Смотрите также Войну по телефону не завершить: у Зеленского прокомментировали возможный разговор с Путиным

Почему переговоры далеки от завершения?

По словам Дональда Туска, Запад и Украина могут потерпеть поражение в переговорах. Это произойдет если России удастся посеять разногласия между партнерами и навязать собственные условия мирного урегулирования.

В то же время польский премьер назвал заявление о готовности США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины важным и позитивным сигналом. Он подчеркнул, что несмотря на это мирные переговоры остаются сложными и еще далеки от завершения.

Напомним! Ранее Владимир Зеленский заявлял, что мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности – на 100%.

Что заявляет Кремль о ходе мирных переговоров?