12 мая, 16:34
У Москвы есть время до вечера: Макрон жестко напомнил о дедлайне по 30-дневному перемирию
Украина совместно с Европой согласовала установить 12 мая всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня. Эммануэль Макрон рассказал, что будет после установленных рамок.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Fiagro.
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в случае отсутствия ответа от России проведет очередные переговоры, поскольку предложение перемирия действует только до вечера понедельника, 12 мая.
Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были предоставлены. Все понятно,
– сказал он журналистам.