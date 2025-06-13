У них есть второй шанс, – Трамп снова призвал Иран заключить сделку

На фоне атак Израиля президент США Дональд Трамп снова призвал Иран заключить соглашение. Он заявил, что еще два месяца назад выдвинул иранцам ультиматум на 60 дней, чтобы пошли на договоренности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

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Трамп намекнул на второй шанс для Ирана

Теперь, по словам Трампа, наступил 61 день. Таким образом он намекнул на "второй шанс" для Ирана.

Два месяца назад я поставил Ирану 60-дневный ультиматум "заключить сделку". Они должны были бы это сделать! Сегодня 61 день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!

– написал Трамп.

К слову, он назвал удары Израиля по Ирану "замечательными". А на вопрос, участвовали ли США в нападении на Иран каким-то образом, Трамп ответил, что не хочет это комментировать.

Напомним, что США и Иран обсуждали подписание ядерной сделки. Однако, Иран заявил, что планирует выйти из этих переговоров.